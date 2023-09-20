Güne soL'dan bakın: 20 Eylül Çarşamba

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı

İstanbul'daki bir lisede Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan A.E.S isimli 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

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Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan lise öğrencisi tutuklandı

Bakan utanmadı, madencilere 'Canınız bizim için çok kıymetli, sayenizde ihracatımız artıyor' dedi

Göçükte bir işçinin yaşamını yitirdiği TTK'ya ait maden ocağını ziyaret eden Çalışma Bakanı Işıkhan madencilere "Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde ihracatımız artıyor" dedi.

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Bakan utanmadı, madencilere 'Canınız bizim için çok kıymetli, sayenizde ihracatımız artıyor' dedi

Hrant Dink cinayetine ilişkin yeniden açılan davada tek tutuklu sanığa tahliye

Hrant Dink suikastına ilişkin yeniden açılan davanın tek tutuklu sanığı Adem Sağlam hakkında tahliye kararı verildi.

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Hrant Dink cinayetine ilişkin yeniden açılan davada tek tutuklu sanığa tahliye

Bakanlıktan Atatürk'e hakaret paylaşımları yapan Kuveytli hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ve Kuveyt'te yaşadığı tespit edilen Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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Bakanlıktan Atatürk'e hakaret paylaşımları yapan Kuveytli hakkında suç duyurusu

Azerbaycan Karabağ'da ateşkesi duyurdu, Paşinyan'dan açıklama

Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını ve ateşkesin sağlandığını duyururken, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rus Barış Gücü ile imzalanan anlaşmaya dahil olmadıklarını açıkladı.

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Azerbaycan Karabağ'da ateşkesi duyurdu, Paşinyan'dan açıklama

Agrobay işçileri direnişlerini 30. gününde İstanbul'a taşıdı

Ağır sömürü koşulları altında çalışan, kıdem ve ihbar tazminatları verilmeden işten atılan Agrobay işçileri direnişlerinin 30. gününde eylemlerini İstanbul'a taşıdı.

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Agrobay işçileri direnişlerini 30. gününde İstanbul'a taşıdı

2 işçinin öldüğü GER-SAN'daki fabrikada halen dumanlar yükseliyor: Çoğu işçi göçmen ve sigortasız

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki GER-SAN Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında, 2 işçi hayatını kaybetmişti. İşçilerin yakınları soL'a anlattı: "Fabrikada çoğu işçi kayıt dışı ve göçmen". 

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2 işçinin öldüğü GER-SAN'daki fabrikada halen dumanlar yükseliyor: Çoğu işçi göçmen ve sigortasız

Arjantin'i de mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Arjantin'i 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

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Arjantin'i de mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

Devlet okullarında şimdi de aidat dayatması: 'Personel maaşı için'

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki iki ilkokulda temizlik ve güvenlik personelinin maaşlarının ödenmesi için velilerden para talep edildi. Veliler tepkili.

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Devlet okullarında şimdi de aidat dayatması: 'Personel maaşı için'

İşçi sınıfının 'yeni ve biraz da tuhaf' dergisi 'asgari' Ekim’de yola çıkıyor

Patronların Ensesindeyiz duyurdu: "Asgari -aşağısı kurtarmayan dergi-, üretimden ve dayanışmadan aldığı ilhamla, sınıfına neşe ve güç vermek için yola çıkmak üzere matbaada."

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İşçi sınıfının 'yeni ve biraz da tuhaf' dergisi 'asgari' Ekim’de yola çıkıyor

Ruhi Su: Köylüyü şeherliye sevdiren adam!

Büyük komünist müzik insanının ölüm yıl dönümü. Ruhi Su bu topraklardan, halkının acı ve mutluluklarından üreten özel bir halk ozanı.

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Ruhi Su: Köylüyü şeherliye sevdiren adam!

Kızılay’da Esen Kart skandalı: Depremzedelere para yattı mesajı geldi, hesaplar boş, muhatap yok

Deprem bölgesinde dağıtılan Esen Kart kullanıcılarına "Kartınıza 3000 TL tutarında yardım yüklenmiştir" mesajı geldi ama ortada para yok. Üstelik paranın kullanılmazsa geri alınacağı belirtiliyor.

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Kızılay’da Esen Kart skandalı: Depremzedelere para yattı mesajı geldi, hesaplar boş, muhatap yok

Kürt halkının aydınlanma neferi: Apê Musa

Katledildiğinde arkasında 7 kitap, 1 Kürtçe-Türkçe sözlük, seslendirdiği bir film, mücadeleyle dolu bir yaşam ve Kürt halkına kurtuluşun reçetesini bıraktı: sosyalizm.

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Kürt halkının aydınlanma neferi: Apê Musa

Emperyalizmle mücadelede önceliğimiz hâlâ NATO

Türkiye’de NATO karşıtlığını güçlendirme görevimiz hem yurtseverliğimizin gereği hem de uluslararası sorumluluğumuzun bir parçası olarak giderek artıyor.

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Emperyalizmle mücadelede önceliğimiz hâlâ NATO

Kemal Okuyan: 'Türkiye’nin ihtiyacı toplumun yoksul kesimlerine güven veren bir program'

Tele1'in 'Açıkça' programına konuk olan TKP Genel Sekreteri Okuyan, 'Türkiye’de cumhuriyetçi kesimlerin farklı bir yaklaşıma ihtiyaçları var. Biz bu etkileşime hazırız' diye konuştu.

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Kemal Okuyan: 'Türkiye’nin ihtiyacı toplumun yoksul kesimlerine güven veren bir program'