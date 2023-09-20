Kızılay’da Esen Kart skandalı: Depremzedelere para yattı mesajı geldi, hesaplar boş, muhatap yok

Depremzedelerin yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden gelmesi için yapılan uygulamalardan biriydi Esen Kart. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılaması için planlanan bu kart herhangi bir başvuru olmaksızın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay veri tabanından belirlenen ailelere teslim edilmişti.

Öncelikle deprem bölgesinde dağıtılan bu kart ile afet bölgesindeki esnaflardan alışveriş yapılmasını sağlamak ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyordu. Ama olmadı. Konuyla alakalı soL'a konuşan depremzedeler sürecin bir yılan hikayesine döndüğünü ve en son gelen mesajdaki paranın kartta olmadığını belirtiyor.

Hesaplara yattığı söylenen para ortada yok

Mehmet Bey Hataylı bir depremzede. Kendisi daha evvel de Hatay'da çalışıyormuş. Depremden önce özelleştirmeler vurmuş kendisini. Özelleştirmelerin ardından işi değişen Mehmet Bey depremden sonra Hatay'da kalan ve hayata tutunmaya çalışan yuttaşlarımızdan.

Yaşadığı sorunun ardından soL'a ulaşan Mehmet Bey, başından geçenleri şu sözlerle anlatıyor: "Şimdi bu kart daha önce dağıtıldı. İçinde yardım paraları geldi. Biz de marketten erzağımızı, ekmeğimizi, unumuzu, yağımızı aldık. Kredi kartı gibi bir şey. Ama bankanın ATM'sine gittim baktım hesapta para yok. Hani Kızılay'ın verdiği kart olmasa diyeceğim ki içinde taksit mi, borç mu var yoksa başka bir şey mi var. Sonra markete gideyim dedim belki nakit para görünmüyordur da sadece alışverişe açık olan bir şeydir. Bir kaç şey aldım kasaya geçtim orada bana bakan kızcağız dedi ki abi bunda para yok. Kızım yaşındaki birine de mahcup ettiler. Kusura bakmayın dedim tekrar çıktım."

'3 bin lira için rezil ediyorlar bii'

Mehmet Bey bunları anlatırken sinirleniyor ve "Yahu zaten depremden sonra bir çok banka, ATM yıkıldı zarar gördü falan. Şimdi bak gel gidelim ATM önlerine insanlar kuyruğa giriyor. Sonra da bakıp geri dönüyor. İçinde para yok. İnsanların çoğu köylerinden geliyor. Bir çoğumuzun vasıtası yok. Defne'de, Samandağ'da insanlar yollara düşüp ATM önlerine geliyor. Sorduğumuz kişilerin yüzde 80'inde hadi diyelim yüzde 70'ine 'para yatmamış' cevabını alıyoruz. Yatırdıkları 3000 lira para. Onun için de rezil ediyorlar bizi. Mesela paranın iade edilmesine günler kalmış bende hala para bile yatmadı. Ben ne zaman gidip ihtiyaçlarımızı karşılayacağım?" diyor.

'23 Eylül'e kadar harcamazsam parayı geri alacaklar'

Kızılay tarafından dağıtılan Esen Kart kullanıcılarına gelen mesajda '23 Eylül tarihine kadar kartta bulunan yardım tutarı harcanmadığı takdirde geri iade edilecektir' mesajı ise bir başka sorunu teşkil ediyor depremzedeler açısından.

Elindeki kartı gösteren Mehmet Bey "Şimdi bu karta 3000 lira para yatırdılar. Öyle ciddi bir para da değil bu. Artık evin ihtiyaçlarını karşılamak istesen sadece 3 poşet doluyor bu paraya. Her şey ateş pahası. İyi ama kardeşim bırak da bunu ne zaman harcayacağıma ben karar vereyim. Ben belki 24 Eylül'de markete gideceğim. Bir çoğumuzun kaldığı yerde hala buzdolabı yok. Hatay'ın sıcağında her şeyi toplu alayım çürüsün mü? Yatırdıkları üç kuruş paranın da dibinde kaldıysa geri alalım diyorlar" sözleriyle anlatıyor sorunları ve ekliyor "İnsanı çileden çıkarırlar gerçekten. Yok desinler kardeşim. Ortada para da yok yardım da yok başınızın çaresine bakın desinler biz de bilelim ne olduğunu."

Kızılay'dan Esen Kart kullanıcılarına gelen 31 Ağustos tarihli mesajda 23 Eylül tarihine kadar paralar kullanılmazsa iade alınacağı ifade ediliyor. Ancak bir çok kişiye bu yardım tutarı henüz yatmamış durumda

'Böyle kapı kapı gezdireceğinize bir zahmet de çözün bu sorunu'

Günlerdir sorunu çözmek için Kızılay'a telefona açtığını belirten Mehmet Bey, "Benim durumumda olan onlarca tanıdığım var. Muhtemelen tanımadığım yüzlerce insan var. Şimdi diyelim bu karttan 100 bin adet dağıtıldı. Nerde bu paralar? Yetkililerin bundan haberi var mı? Ben arıyorum Kızılay'ı biri çıkıyor diyor ki bu sorundan bilgimiz yoktu sizi yetkiliye aktaracağız. Yetkili çıkıyor diyor ki sorunu çözeceğiz. E nerde çözüm? Tüm telefon görüşmelerinin kayıtları var. İçinde Esen Kart geçen kayıtları alıp dinlesinler. Benim de kayıtlarım orada. Aıyorum diyor ki muhatap AFAD, AFAD'ı arıyorum diyor ki şu cep numarasını ara. Arkadaş bu sorunu ben açmadım kendime. Siz açtınız. Böyle kapı kapı gezdireceğinize bir zahmet de çözün bu sorunu" cümleleriyle anlatıyor yaşadığı sorunu.

Esen Kart'a yüklenmeyen, ama yüklenenlerden de geri alınacak yardım paraları için son 2 gün. Bu süre zarfında depremzedeler eğer karta yatan paraları kullanmazlarsa, kalan tutar Kızılay tarafından geri alınacak.