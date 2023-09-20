Devlet okullarında şimdi de aidat dayatması: 'Personel maaşı için'

Devlet okullarda kadrolu temizlik ve güvenlik personeli istihdam etmezken, bu ihtiyaçların karşılanması için okul yönetimleri velilerden para talep ediyor.

Son olarak İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu ve Ekrem Hayri Üstündağ İlkokulu'nda çalışan temizlik ve güvenlik görevlilerinin maaşlarının ödenmesi için velilerden para ödemeleri istendi.

Olaya tepki gösteren veliler devletin okula görevli ataması gerektiğini, bu parayı ödeyemeyeceklerini söylediler.

Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu'nda çalışan bir öğretmen velilere ilettiği mesajda, okulun güvenlik personelinin maaşının ödenmesi için her öğrenci için dönemlik 200 lira toplanacağını duyurdu.

Öğretmenin velilere ilettiği mesaj şöyle: