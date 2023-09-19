Devlet okulunda paralı sınıf skandalı!

İstanbul Ataşehir’de bulunan Celal Yardımcı Ortaokulu'nda velilerden toplanan paralara göre sınıflar oluşturulduğu iddia ediliyor. TKP'nin çağrısıyla oluşturulan 'Veli İhbar Hattı'na ulaşan bir veli, devlet okulu olmasına rağmen öğrenciler arasında ayrımcılık yapıldığını, para veren velilerin çocuklarının 20 kişilik sınıflarda okutulduğunu, vermeyenlerin ise 40 kişilik sınıflarda eğitim gördüğünü belirtti.

Bu uygulamanın başka okullarda da olduğu hatta kimi sınıflarda tablet bulunurken kimi sınıfların ise kapı ya da penceresinin kırık olduğu belirtiliyor. Devlet okullarında bağış miktarına göre okul, sınıf ve öğretmen seçimi yapılması gündemdeyken bakanlığın herhangi bir soruşturma açmaması mevcut uygulamaların önünü açtığı düşünülüyor.

Daha önce de velilerin şikayetlerine ve eylemlerine konu olan okul idaresinin, bu yıl beşinci sınıfa giden öğrencilerin velilerinden 5 bin TL karşılığında iki ayrı yabancı dil sınıfı oluşturduğu belirtiliyor. Daha önceki yıllarda para karşılığında oluşturulan 5. sınıflar bu yıl da 20 kişilik sınıflarda eğitime devam ediyor.

Sınıfta yürüyecek yer dahi yok

Okuldaki mevcut uygulamadan ötürü ikili eğitim ortaya çıkarken, para vermeyen öğrenciler 40 kişilik sınıflara eğitim görüyor. Okuldaki tüm kademelerde sınıflar birleştirilirken, para veren öğrencilerin sınıfları birleştirilmeyip 20 kişilik özel sınıflarda eğitim görmeye devam ediyor. Veliler diğer sınıfların mevcutlarının 40'ın üzerinde olduğunu ve sınıfın fiziki şartlarının buna uygun olmadığını, öğretmenlerse masasının duvara yapışık halde bulunduğunu ve sınıf içinde yürümenin bile zorlaştığını belirtiyor.

Okulu yönetimi ise ikili eğitimden tekli eğitime geçirmek için sınıf sayısını azaltmaya dönük böyle bir adım atıldığı belirtiyor. İkili öğretimden dolayı sıkıştırılan zaman çizelgelerine göre teneffüs süresinin sadece 5 dakika olması okulun 3. katında eğitim gören öğrencilerin teneffüslerde bahçeye ya da kantine gitme olasılığını ortadan kaldırıyor. Teneffüslerin bu kadar kısa ve zaman çizelgesinin bu kadar sıkışık olmasının yanı sıra derslerin saat 19.00'da bittiği ve öğrencilerin özellikle akademik derslerde çok zorlandığı ifade ediliyor.

Bu durum öğrenciler arasında ayrımcılık yaratır

Veliler ise paralı sınıfların birleştirilmemesi ve diğer sınıfların birleştirilerek sayının 40 öğrenciye çıkmasının öğrenciler arasında ciddi bir ayrım yaratacağından endişe ediyor. 20 kişilik sınıflarda öğrenciler daha nitelikli eğitim alırken, diğer öğrenciler sınıfta oturacak yer dahi bulamıyor. Veliler, böyle bir ortamda eğitim öğretimin sağlıklı yürümesinin mümkün olmadığını acilen çözüm beklediklerini belirtiyor.