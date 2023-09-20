Bakanlıktan Atatürk'e hakaret paylaşımları yapan Kuveytli hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Kuveytli Abdulaziz Abdülaziz E. Alhajri’nin Kuveyt'te yaşadığını ve suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise Alhajri’nin saç ektirmek için 2 kez Türkiye'ye geldiğinin tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

İçişleri Bakanlığı ise Alhajri’nin saç ektirmek için 2 kez Türkiye'ye geldiğinin tespit edildiği bilgisini paylaştı.