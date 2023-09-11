İzmir'de Atatürk Anıtı'na saldırıda tutuklama

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk Anıtı'na sprey boyayla "Boş yapma Atatürk" yazdığı tespit edilen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

9 Eylül Cumartesi gecesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin de bulunduğu meydandaki duvara sprey boya ile yazı yazıldığı ve anıttaki rölyefin karalandığı tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin İ.Y. (16) olduğunu belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Duvar ve rölyef belediye ekiplerince temizlendi.

Avrupa şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, sosyal medyada adı Abdülhamid olan bir kullanıcıya “Boş yapma Abdülhamid” şeklinde yanıt vermesinin ardından gericilerce hedef alınmıştı.