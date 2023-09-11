Yeni Akit yazarı bilimsel eğitimi hedef aldı: 'İnançsız, materyalist, Kemalist, solcu yetişiyor'

AKP'li gazete Yeni Akit'in yazarlarından Ahmet Talib Çelen, bugünkü yazısında laik ve bilimsel eğitimi ve öğretmenleri hedef gösterdi.

Yazısında "Eğitim sistemimiz neredeyse yüz yıldır millî-mânevî değerlerimize ilgisiz veya düşman dünyaperest, âhiretsiz, inançsız, materyalist, Kemalist, solcu yetiştiriyor" diyen Çelen, devamında şunları yazdı:

"Son yirmi yılda da bu durum değişmemiştir maalesef. Bütün iyi niyetli çabalara rağmen netîce niye değişmiyor? En mühim sebep: Sistemin içindeki ateist, solcu, Kemalist öğretmen kadrosudur. Bilinen “Türkiye gerçekleri” sebebiyle de bunların hâkimiyeti bir türlü kırılamıyor. Hattâ Kemalist zihniyet kendilerine göre “şarîatçı hükûmet”e duydukları öfke ve kîni de kuşanarak gittikçe şirretleşip azgınlaşıyor. Yeni nesiller millî-mânevî değerlerinden hızla uzaklaşıyor, hattâ bu değerlere düşman hâle getiriliyor."