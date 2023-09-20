Arjantin'i de mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 yendi.
Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.
B Grubu'nda yer alan ve ilk üç maçında sırasıyla Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu mağlup eden milli takım, Arjantin engelini de aşarak grup liderliğini sürdürdü.
- set: Türkiye: 25 - 16 Arjantin
- set: Türkiye: 22 - 25 Arjantin
- set: Türkiye: 25 - 15 Arjantin
- set: Türkiye 25 - 15 Arjantin
3 grupta, 3 farklı ülkede oynanacak olimpiyat elemelerinde diğer gruplar şu şekilde:
- A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
- C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD