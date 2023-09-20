Arjantin'i de mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-1 yendi.

Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

B Grubu'nda yer alan ve ilk üç maçında sırasıyla Porto Riko, Bulgaristan ve Peru'yu mağlup eden milli takım, Arjantin engelini de aşarak grup liderliğini sürdürdü.

set: Türkiye: 25 - 16 Arjantin set: Türkiye: 22 - 25 Arjantin set: Türkiye: 25 - 15 Arjantin set: Türkiye 25 - 15 Arjantin

3 grupta, 3 farklı ülkede oynanacak olimpiyat elemelerinde diğer gruplar şu şekilde: