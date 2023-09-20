Azerbaycan Karabağ'da ateşkesi duyurdu, Paşinyan'dan açıklama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun bölgedeki operasyonu durdurduğunu" duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı" ifade edildi.

Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu maddeler yer aldı:

"- Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermenistan silahlı birlikleri ve yasa dışı Ermeni silahlı grupları silah bırakıyor, savaş mevzilerini ve istihkamlarını terk ederek tamamen silahsızlandırılıyor. Ermenistan silahlı birlikleri Azerbaycan topraklarından çekiliyor, yasa dışı Ermeni silahlı grupları feshediliyor.

- Paralel olarak tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor.

- Yukarıda belirtilen süreçlerin Rus Barış Gücü ile koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanıyor."

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada ise yarın Yevlah şehrinde Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcileri ile yeninden entegrasyon konularının müzakere edileceği toplantı yapılacağı bildirildi.

Paşinyan: Anlaşmada bir dahlimiz yok

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rus Barış Gücü'yle varılan ateşkes anlaşmasına Ermenistan'ın herhangi bir dahli olmadığını açıkladı.

Anlaşmada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nden bahsedilmesinin yanlış olduğunu belirten Paşinyan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Ağustos 2021'den beri herhangi bir askeri varlığı olmadığını söyledi.

Paşinyan televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında ülkesinin sözkonusu ateşkes anlaşmasını Dağlık Karabağ'daki resmi enformasyon kanallarından öğrendiğini belirtti.

Ermenistan'ın anlaşmanın oluşturulmasına yönelik süreçte hiçbir şekilde yer almadığını belirten Paşinyan "Yaşananları not ediyoruz, gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu konuda söyleyeceklerimiz varsa mutlaka paylaşacağız" diye konuştu.

Bölgedeki çatışmaların yoğunluğunda azalma olduğunu ifade eden Paşinyan, "Ancak tümüyle bitmedi. Askeri durumdaki tırmanmanın devam etmeyeceğini umuyoruz" dedi.