Azerbaycan, Karabağ'a operasyon başlattı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da "anayasal yapıyı yeniden tesis etmek gerekçesiyle bölgede antiterör operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, "Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmamakta, yalnızca meşru askeri hedefler yok edilmektedir" denildi.

Açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermenistan güçlerinin son birkaç ayda "Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Rus Barış Gücü Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine alınan tedbirler hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

Rusya: Tarafları kan dökülmesini durdurmaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon başlatmasıyla ilgili "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya çağırıyor" dedi.

Karabağ'daki durumun aniden gerginleşmesinden ötürü Moskova'nın endişeli olduğunu söyleyen Zaharova, "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.

Bölgede gerilim

Karabağ'daki Ermeni güçleri kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de cumhurbaşkanı seçimi düzenlemişti. Duruma tepki gösteren Azerbaycan yönetimi ise seçimi "ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Karabağ konusunda anlaşmazlık yaşayan Erivan ile Bakü, 2020’de gerçekleşen 44 günlük savaşın ardından Rusya’nın arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti. Anlaşmaya göre, Karabağ’ın büyük bir bölümü Azerbaycan’ın olmuştu. Azerbaycan'ın Laçin Koridoru’nu kapatması iki ülke arasındaki tansiyonu tekrar yükseltmişti.

Bölgede son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşenen mayınların patlaması sonucu siviller ve polis memurları yaşamını yitirmişti.