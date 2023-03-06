Karabağ'da çatışma: 2 Azerbaycan askeri, 3 Ermenistan polisi öldü

Ermenistan ve Azerbaycan askerleri arasında Karabağ'da çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı ifade edildi. Bakanlık, iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Agos'ta yer alan habere göre Ermenistan Parlamentosu'ndaki "Onurum Var" grubunun milletvekili Tigran Abrahamyan, Azerbaycan'ın saldırdığını ve 3 Karabağ polisinin ölümünden sonra çatışmalar yaşandığını açıkladı. Abrahamyan, Azerbaycan silahlı kuvvetlerine bağlı grubun elverişli pozisyonlara ulaşmak için mevzii bir ilerleme sağlamaya çalışmış ve o anda Karabağ polislerinin yola çıkmış olabileceğini yazdı.