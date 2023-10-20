Güne soL'dan bakın: 20 Ekim 2023

Gazze'de 14. gün: İsrail kiliseyi vurdu, Mısır'da görüşmeler, ABD'den İsrail'e mali destek bütçesi

ABD, İsrail hava kuvvetlerine mali destek için ek bütçe hazırladı. Kara harekatı mesajını yineleyen İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanda bu defa bir kiliseyi vurdu.

Dikmenli kadınlar Münevver Ayan cinayetine karşı toplandı: 'Fail AKP iktidarının ta kendisi'

Ankara'nın Dikmen ilçesinde kadınlar, Münevver Ayan'ın eşi tarafından katledilmesine karşı bugün bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Kurultay CHP'ye 'sol'u hatırlattı: Başkan olmak isteyen yumruğunu kaldırsın!

CHP Kurultayında başkanlık için yarışacak taraflar sol değerleri ve figürleri yeniden keşfetti. İronik ve trajik dönüş, CHP'nin tabanına ve seçmenine yönelik tutumundaki farklılığı ortaya koydu.

Tarikat bağlantılı gerici platformun eylemi için Milli Eğitim Müdürlerinden öğretmenlere çağrı

Milli Eğitim Müdürlerinin, AKP ve tarikatlara yakın oluşumlar tarafından kurulan Milli İrade Platformu'nun İzmir'de düzenleyeceği eyleme katılınması için öğretmenlere duyuru yaptığı ortaya çıktı.

Komünist ve İşçi Partilerinden İsrail’in barbar saldırılarına güçlü tepki: ‘Filistin halkıyla tam dayanışma içindeyiz’

23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısının ilk oturumunda "Filistin" başlığında ortak bir deklarasyon kaleme alındı.

Cumhuriyet'in 100. yılında TKP'den büyük buluşmaya çağrı

TKP'nin 22 Ekim Pazar günü İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılını selamlamak için düzenleyeceği etkinlikte, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden süreç, kurtuluş, kuruluş ve sonrasındaki yıllar ele alınacak.

Tüm dünyanın komünist partileri Türkiye’de toplandı: ‘Siyasal islamcılar yoksulların öfkesini çalıyor’

Dünya komünist ve işçi partileri, TKP’nin ev sahipliğinde toplandı. Açılışta gündeme Filistin davası damga vurdu.

ABD'de 'İsrail'in Demir Kubbe'si çökebilir' telaşı: 'Uçan her şeyi vuracak ne varsa gönderin'

Hizbullah'ın savaşa girmesi durumunda İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin yetersiz kalacağını belirten ABD kaynakları Washington'un İsrail'e askeri desteğini artırmasını bekliyor.

Yaralılar arasında seçim yapmak: Doktorların büyük vicdani yükü

İsrail Gazze'yi boğuyor. Sağlık sistemi iflas etti. Gazzeli hekimler, tüm acıların yanında, bir de "hasta önceliklendirmek" zorunda. Türkiye'deki hekimler bunun duygusal yüküne aşina.

Suç duyurusu | Akit’ten ‘Babil fahişesi Lilith’in doğmaları’ diye Yahudilere ve kadınlara saldırı

Yeni Akit isimli paçavrada çıkan yazı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre açıkça suç. Onlarca gazeteci gazetecilik yaptığı için hapisteyken, bu deli saçmalarını yayımlayanlar “gazeteci” sayılıyor.

Dersim'de FEDAŞ işçileri çatıya çıktı: 'Talepleri karşılayın'

Dersim'de direnen FEDAŞ işçileri talepleri karşılanmayınca seslerini duyurabilmek için çatıya çıktı.

Barış Pehlivan'a yeniden ret: 'Özgürlüğüme kavuşmam için tam olarak hangi çeteye mensup olmam lazım?'

Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik başvurusuna yapılan itiraz reddedildi. Pehlivan kaleme aldığı mektupta Adalet Bakanı Tunç'a seslendi: “Hangi çeteye mensup olmam lazım?”