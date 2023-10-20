Dikmenli kadınlar Münevver Ayan cinayetine karşı toplandı: 'Fail AKP iktidarının ta kendisi'

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sokullu semtinde bulunan Nakış Sokak’ta bugün saat 14.00 sıralarında 60 yaşındaki Münevver Ayan isimli kadın evli olduğu 62 yaşındaki Ahmet Ayan isimli erkek tarafından katledilmişti.

Ankara'nın Dikmen ilçesinde kadınlar, kentte yaşanan kadın cinayetinin ardından bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı.

Kadınların en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından katledildiği vurgulanan açıklamada, ev içi şiddetin her geçn gün arttığına dikkat çekilerek, kadın cinayetlerinin önleneceği yerde önünün açıldığı belirtildi.

'Fail AKP iktidarının ta kendisi'

Kadın cinayetlerinin faillerinin katil erkekler kadar AKP iktidarının ta kendisi olduğuna işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

"Artık yeter diyelim! Bizleri hapsettiğiniz evlere de ailelere de sığmayız. Biliyoruz ki burada yaşanan cinayet ne ilk ne de tek. Kadın cinayetleri yaşadığımız ülkenin en temel sorunlarından biri. Ve yine biliyoruz ki kadın cinayetlerinin failleri katil erkekler kadar kadın düşmanı politikaları devreye sokan, her gün kadınlara saldıran gericilerle ittifaklar yapan, kadınların güvencelerinden biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkan, cezasızlığı ve iyi hal indirimlerini kural edinmiş, Anayasa değişikliğiyle 6284’ü kaldıracağını/medeni kanunda değişiklikler yapacağını söyleyen, Aile Bakanlığı’na 81 ilde sözde kutsal aileyi yücelten (!) Aile çalıştayları yaptıran AKP iktidarının ta kendisi!"

Tüm kadınlara dayanışma çağrısı

Kadınların ne erkek şiddetine ne de kadın düşmanı politikalara boyun eğmeyeceği ifade edilen açıklamada, erkek şiddetine maruz kalan, katledilen, kaybedilen, sesi kısılan tüm kadınların hesabının sorulacağı vurgulandı.

Erkek şiddetine karşı tüm kadınlara dayanışma çağrısı yapılan açıklamada, "Çünkü birbirimizin çaresi ancak bizleriz. Sırtımızı birbirimize yaslıyoruz. Bu memlekette nerede bir kadın, kadın olduğu için haksızlığa, ayrımcılığa, mobbinge, tacize-tecavüze, şiddete maruz kalıyorsa yanında olacağız. Kadınların sesini kısmak isteyenlerin karşısında en gür sesimizle birbirimizin elini tutacağız" denildi.

'Fail erkeklerden de kadın düşmanı iktidarlardan da hesap soracağız'

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Münevver, yoksullukla mücadele eden ev emekçisi bir kadındı. Defalarca kocasının onu öldüreceğinden korktuğunu söylemişti. Bizleri yalnız çaresiz hissettiren bu erkek düzenin karşısına kadınlar olarak birbirimizin yurdu olalım. Dayanışmayı ve örgütlülüğümüzü büyütelim. Münevver’in davasını mahallenin kadınları olarak hep birlikte takip edeceğiz. Fail erkeklerden de kadın düşmanı iktidarlardan da hesap soracağız. Tekrar haykıralım.

Münevver Ayan isyanımızdır!

Kadın cinayetleri politiktir!

Katledilen kadınlar isyanımızdır!"