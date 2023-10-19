Ankara'da kadın cinayeti: 60 yaşındaki kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sokullu semtinde bulunan Nakış Sokak’ta bugün saat 14.00 sıralarında 60 yaşındaki Münevver Ayan isimli kadın evli olduğu 62 yaşındaki Ahmet Ayan isimli erkek tarafından katledildi.

Olayın ardından psikolojik hastalığı olduğu iddia edilen fail Ahmet Ayan, evlerine gelen oğluna kapıyı açmadı. Oğlunun kapıyı çilingir yardımıyla açtırmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganın, sonrasında teslim olduğu öğrenildi.

Münevver Ayan’ın yakınları tarafından aktarılan bilgiye göre; Ayan'ın çocuk bakıcılığı ve temizlik işleri yaparak ailesini geçindirmeye çalışan emekçi bir kadın olduğu ve bir süredir de çevresine eve girmeye korktuğunu söylediği öğrenildi.

TKP Sokullu Semt Evi Kadın Dayanışma Komitesi içerisinde bulunan mahalleli kadınlar ise bu düzende kadınların maruz kaldığı olaylara bir yenisinin daha eklenmemesi için diğer kadın örgütleri ile birlikte yarın saat 17.00'de olayın yaşandığı evin önünde bir araya gelecek.

Yılın ilk sekiz ayında en az 271 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.