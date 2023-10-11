Mardin'de kadın cinayeti: Güvenlik korucusu, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Mardin'de, Sahra Yıldırım isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu İsmail Yıldırım tarafından silahla öldürüldü.

DHA'da yer alan habere göre, olay, sabah saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Nöbetten dönen güvenlik korucusu İsmail Yıldırım, kısa süre önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu Sahra Yıldırım ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım, tabancasıyla ateş ederek eşi Sahra Yıldırım'ı yaraladı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Sahra Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmail Yıldırım, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sahra Yıldırım'ın cansız bedeni de otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yılın ilk sekiz ayında en az 271 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.