Tüm dünyanın komünist partileri Türkiye’de toplandı: ‘Siyasal islamcılar yoksulların öfkesini çalıyor’

Tüm dünyadan komünist ve işçi partileri, her yıl farklı ülkelerde düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor. Geçen yıl Küba’nın başkenti Havana’da düzenlenen toplantı, bu yıl Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) ev sahipliğinde Türkiye’de yapılıyor.

İzmir’de yapılan 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı, dünkü Çalışma Grubu toplantısının ardından bugün başladı.

54 ülkeden delegeler İzmir'de

54 ülkeden 18’i genel sekreter düzeyinde olmak üzere 68 parti ve örgütten yüzün üzerinde delegenin katıldığı toplantı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistin vatandaşları için saygı duruşu ile başladı. Ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Okuyan konuşmasına İsrail’in katliamları karşısında Filistin halkının meşru direnişine partisinin destek mesajıyla başladı. Filistinli direnişçilerin 7 Ekim baskınının ardından İsrail Büyükelçiliği’nden Türkiye halkına iletilen teşekkür mesajını anımsatan Okuyan, Türkiye’de bu kez İsrail’e hak verenlerin sayısında radikal bir artış olduğuna dikkat çekti.

‘Siyasal islamcılar yoksulların öfkesini çalıyor’

7 Ekim’de bir algı operasyonuyla Hamas’ın öne çıkarılmasının iki sorunu gündeme getirdiğini belirten Okuyan, bunların bir ideolojik mücadele alanı olarak medya meselesi ve siyasal islamcılık olgusu olduğuna işaret etti.

Siyasal islamcılığın modern dünyanın önemli bir gerçeği, temelde sınıfsal bir olgu ve romantizm ya da dehşet duygularıyla geçiştirilemeyecek bir sorun olduğunu ifade eden Okuyan tüm dünyada olduğu gibi Ortadoğu’da da sınıf tavrının terk edilmesine koşut olarak siyasal İslamcıların yoksulların öfkesini komünistlerden çaldığını vurguladı.

‘Sosyalist devrim perspektifi düzen içi aktörler arasında tercih yapmaktan kurtarır’

Ancak sosyalist devrim perspektifinin komünistleri burjuva parlamentarizminin, milliyetçiliğin, siyasal islamcılığın, Avrupa Birliği fonlarının veya orta sınıf ideolojisinin gölgesinden kurtarabileceğini belirten Okuyan “Bu sayede insanlık Biden’la Trump, Hamas’la siyonizm, Zelenskiy ile Putin, molla rejimi ile ABD, Erdoğan ile Sorosçu muhalefet arasında tercih yapmak zorunda kalmaz” ifadelerine yer verdi.

Kapitalizmin algı operasyonuna karşı devrimci medya stratejisi

İsrail’e yönelik tepkilerin gerilemesinin yalnızca Hamas’la açıklanamayacağını söyleyen Okuyan, komünistlerin hız ve etki bakımından enformasyon kanallarını daha etkili kılmaya kafa yorması gerektiğini vurguladı. Kapitalizmin algı yönetimindeki üstünlüğünün devrimci bir strateji kurmakta zorlanılmasına neden olduğunu belirten Okuyan, TKP’nin bu konuya kaynak ayrılması, uluslararası boyutta ele alınması gerektiğini düşündüğünü, bu konudaki hazırlıklarını perspektif açısından ortaklaştıkları partilerle paylaşacaklarını bildirdi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: TKP, 7 Ekim günü Filistin Direnişi'nin meşru olduğunu ilan etti ve kamuoyundaki kafa karışıklığına müdahale ederek emperyalist propagandayı geriletti. pic.twitter.com/vnjVb3DKUg — soL Haber (@solhaberportali) October 20, 2023

Deprem, genel seçimler ve TKP

TKP’nin deprem dayanışmasının yarattığı büyük etkiyi değerlendiren Okuyan, öte yandan 6 Şubat depremlerinden kısa bir süre sonra yaşanan genel seçimlerde halkın “güncel çözüm” arayışının sonucu olarak bu etkinin oya dönüşmediğini anlattı. Okuyan, sabırla çalışmaya devam ettiklerini, muhafazakar ideolojilerin hakim olduğu mahallelerde örgütlendiklerini bildirdi.

TKP Genel Sekreteri, 80 yıl kadar süren bir yasaktan sonra TKP’nin yaklaşık 20 yılın sonunda ülkenin önemli bir gerçeği haline geldiğini sözlerine ekledi.

Okuyan son olarak, 100. yılını dolduran Cumhuriyeti gayrimeşru ilan etmek için çabaların yoğunlaştığı bir anda TKP’nin ülkenin Cumhuriyetçi birikimini tamamen anti-kapitalist bir eksende sosyalizme taşımak için çaba harcadığını ifade etti.

Küba Komünist Partisi: ‘Yaşasın özgür Filistin halkı’

Kemal Okuyan’ın ardından söz alan Küba Komünist Partisi Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı ve Halk İktidarı Ulusal Meclisi milletvekili Emilio Lozada García, partisinin Filistin sorununda geniş bir çözüm önerdiğini, 1967 öncesi sınırlarda, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını savunduklarını bildirdi.

García, Amerika Birleşik Devletleri’nin Küba’ya karşı uyguladığı ticari ve finansal ablukanın ağırlaşarak devam ettiğini hatırlattı. Küba temsilcisi, büyük bir ideolojik güç ve birlikle buna karşı mücadele ettiklerini, başkumandan Fidel Castro’nun öncülüğünde birlikteliklerinin en büyük silahları olduğunu öğrendiklerini ifade etti.

Toplantı katılımcı partilerin katkılarıyla sürecek

Geçtiğimiz yıl Küba Komünist Partisi’nin ev sahipliğinde ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in katılımıyla Havana’da yapılan toplantıda, bir sonraki toplantının adresi olarak İzmir belirlenmişti. Toplantıya 2015’te ve Yunanistan Komünist Partisi’yle ortak olarak 2019’da da TKP ev sahipliği yapmıştı.

23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’nın başlığı Haziran 2023’te İstanbul’da yapılan Çalışma Grubu toplantısında “Kapitalizm ve emperyalizm karşısında siyasi ve ideolojik mücadeleler. Komünistlerin işçi sınıfını, gençleri, kadınları ve aydınları bilgilendirmek ve eyleme geçirmek adına görevleri. Sömürüye, baskıya, emperyalist yalanlara ve tarihsel revizyonizme karşı; emekçilerin ve halkların sosyal ve demokratik hakları için; militarizme ve savaşa karşı, barış ve sosyalizm için mücadele” olarak ilan edilmişti.

Toplantının ilk gününde program katılımcı partilerin katkı ve değerlendirmeleriyle devam edecek.