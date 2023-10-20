Kurultay CHP'ye 'sol'u hatırlattı: Başkan olmak isteyen yumruğunu kaldırsın!

Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllardır sağ partilerle ittifak kuruyor, danışmanlarını sağcılardan seçiyor, hedef kitlesini sağcı seçmen olarak belirliyor. Ancak genel başkanlık yarışına sahne olacak Kurultay'la birlikte partide bu kez ''solculuk'' yarışı başladı.

Laiklik, Üç Fidan, Haziran Direnişi

CHP'de 8 yıldır grup başkanvekilliği ve 12 yıldır milletvekilliği görevi yapan Özgür Özel, partideki yenilik ihtiyacını sonradan fark ederek ''değişim'' kanadının genel başkan adayı oldu. Özel, yıllardır yöneticisi olduğunun partinin sağcılaşmasına yönelik eleştirilerini bugünlerde dile getirmeye başladı. ''Altı oku savunan bir partiye ihtiyaç var'' diyen Özel, laikliğin tehdit altında olduğunu hatırladı.

Ekrem İmamoğlu'nun başı çektiği ''değişim'' kanadının adayı olarak CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik de bu yarışa bir dizi ziyaretle dahil oldu. Yönetim kadrosuyla birlikte Ankara'ya giden Çelik, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk mozalesine çelenk bıraktı. Sonraki durağı Karşıyaka Mezarlığı olan Çelik, burada Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Erdal Eren’in mezarlarını ziyaret etti. Deniz Gezmiş kimdir? Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucusu Deniz Gezmiş, programında NATO'yu benimseyen CHP'nin aksine antiemperyalist, programında piyasa ekonomisini benimseyen CHP'nin aksine sosyalizm ve devlet mülkiyetinden yana bir devrimciydi.

Çelik'in kongredeki rakibi Cemal Canpolat, başkanlık yarışı öncesi Haziran Direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülü ile başından yaralanıp hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ve annesi Gülsüm Elvan ile fotoğrafını paylaşmıştı. Canpolat fotoğrafa düştüğü notta, delege listesinde Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş'in de olduğunu duyurarak, ''Mücadeleye devam'' demişti.

Canpolat'ı destekleyen CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bugün, 24 sene önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden akademisyen ve yazar Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı’yı ziyaret etti.

'CHP’de iktidara talipseniz solculuk yapmak gerekiyor'

Kurultay sürecindeki CHP'de solun bir rekabet başlığı haline gelmesini soL'a değerlendiren siyaset bilimci akademisyen Fatih Yaşlı, tarafların parti içi ve parti dışındaki söylemin tutarsızlığına dikkat çekti:

''Kılıçdaroğlu CHP’si bize yaklaşık on yıldır Türkiye toplumunun özünde sağcı, dindar, muhafazakâr olduğunu, bu nedenle de iktidar olabilmek için AKP’yle sağcılık yarıştırmak ve sağcılarla ittifak yapmak gerektiğini anlatıyor. İlhan Cihaner gibi kimi istisnaları bir kenara bırakırsak buna parti içerisinden bugüne kadar sahici bir itiraz gelmediğini de biliyoruz. Ancak yaklaşan Kurultay’la birlikte özellikle kendisine “değişimci” diyen kanadın hem sağcılaşmaya itiraz eden hem de solda duran açıklamalarını okuyoruz. Demek ki Türkiye’de iktidar olmak için sağcı olmak gerekirken, CHP’de iktidara talipseniz solculuk yapmak gerekiyor; burada ironik ama aynı zamanda hayli trajik bir durum var.''

'Gidişata ses çıkarılmadı'

''Değişim'' kanadındaki isimlerin CHP'nin sağa açıldığı süreçte sessiz kaldıklarını hatırlatan Yaşlı'ya göre, parti dışında işe yaramadığı iddia edilen solculuğun parti içinde işe yaradığı fark edildi:

''Bu trajik durum hem “değişimciler”in esas figürünün aslında tipik bir merkez sağcı olduğunu bildiğimiz Ekrem İmamoğlu olmasından hem de genel başkan adayı Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu partiyi ANAP’laştırırken en yakınındaki üç beş isimden biri olduğu halde gidişata hiç ses çıkarmamasından kaynaklanıyor. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları hem arkalarındaki esas figür İmamoğlu değilmiş gibi hem de sanki olan bitenin bütün sorumlusu Kılıçdaroğlu imiş ve kendileri Kılıçdaroğlu’na açıktan bir muhalefet yürütmüşler gibi güya soldan bir tutum alıyorlar. Dediğim gibi partinin dışında işe yaramadığı iddia edilen solculuk partinin içinde işe yarıyor galiba.''

'CHP tabanını kapsayacak siyaset ihmal edilmemeli'

CHP'li isimlerin retoriğindeki değişim, aynı zamanda CHP tabanının yüzünü sol değerlere dönmüş insanlardan oluştuğunun da bir itirafı. Yaşlı, bu durumun beraberinde getirdiği imkanlara işaret ediyor:

''Bizim bu solculuk illüzyonuna itiraz etmemiz gerekiyor elbette; buradan sol adına bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Ancak yine de şunu önemsemek lazım: CHP’nin “doğalında” solda duran, özellikle solun kültürel hegemonyası altında olan tabanının bir kısmı, son yıllarda parti yönetiminin politikaları nedeniyle giderek sağa çekmiş, sağın değerleriyle daha barışık bir tutum izlemeye başlamıştı. CHP’nin tepesindekilerin bu mecburi sola dönüşü her şeye rağmen parti tabanının sağcılaşmasına sosyalist soldan yapılacak müdahaleleri kolaylaştırabilir ve CHP tabanının bağımsızlıkçı, halkçı, kamucu bir siyasetle buluşmasının önünü açabilir. Bu nedenle solun değerlerinin CHP içi kavgalarda kullanılan bir araç olmasına itiraz edip bunu ifşa ederken, CHP tabanına seslenecek ve onları da kapsayacak bir siyaseti ihmal etmemek, bu ikisi arasında sağlam bir denge kurmak gerekiyor.''