CHP'de durumlar: 'Piro'dan AKP taktiği, 'hacı çocuğu' Özel'den solculuk takiyyesi

CHP'de seçimler sonrasında başlayan ''değişim'' krizinde artık son viraja girildi. Ekim ayı sonuna kadar illerde yönetimler ve delegeler belirlenecek ve 4-5 Kasım'da kurultay gerçekleştirilecek.

Kritik öneme sahip 196 delegeli İstanbul'da değişimciler ipi göğüsledi. İstanbul'un ardından Bolu, Çankırı, Çanakkale, Düzce, Sakarya ve Sinop olmak üzere 6 ilde daha değişimcilerin adayları kazandı.

Genel merkez ile değişimciler arasındaki delege farkı kapanırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya haftalar kala ''oyunun kurallarının'' değiştirilmesini önerdi.

Kılıçdaroğlu'ndan AKP taktiği: Her seferinde tüzük değişikliği

Dün, partisinin Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, tüzükte yapmak istediği değişikliklere ilişkin planlarını duyurdu. Kurultaya üç hafta kala genel başkan seçiminde delege sistemini kaldırılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Gelip üyeler seçsin'' dedi.

Yönetim değişikliğine delegeler yerine merkezi denetçilerin karar vermesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Delege sisteminden hepiniz şikâyet ediyorsunuz. Delege sistemini kaldıracağız. Delege sistemi çatışmalara yol açıyor. İç denetim mekanizması oluşturacağız. Tüzükte parti denetçileri olacak ve bunlar denetleyecekler'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, partinin yeni yönetimini seçmede belirleyici olacak tüzük değişikliği için aralarında Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin öne çıktığı 16 ülkedeki partilerin tüzüklerini incelettiği belirtiliyor. Nihai önerinin ''Tüzük Devrimi'' adıyla paylaşılması bekleniyor.

Ancak bu, Kılıçdaroğlu'nun parti içi mekanizmaları değiştirdiği ilk ''devrim''i değil. 2012 yılında da 87 maddelik tüzüğün 47 maddesi değiştirilmişti. Delege seçimlerinde çarşaf liste uygulamasına geçilmiş, milletvekili adaylarının belirlenmesinde ön seçimin uygulanmasına karar verilmişti. 2012'de alınan önemli bir bölümü 2018 yılında yapılan tüzük değişikliğinde ya değiştirildi ya da revize edildi. Benzer bir durum bugün de 2018'de alınan kararlar için geçerli.

CHP'nin her kritik uğrakta yapboza dönen tüzüğü, AKP'nin düzenli aralıklarla gündeme getirdiği Anayasa değişikliklerini hatırlatıyor. 2007, 2010 ve 2017'de yapılan tüm referandumlarda Anayasa'nın daha demokratik ve daha sivil olacağı savunuldu. AKP'nin dönemsel ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir işlev gören değişiklikler yeterli olamamış olacak ki, bugün yeni bir Anayasa değişikliği gündemde.

'Hacı torunu' Özgür Özel laikliği hatırladı

CHP'de yenilik ihtiyacını sonradan fark edenlerden biri de ''değişim'' kanadının genel başkan adayı Özgür Özel. CHP'de 8 yıldır grup başkanvekilliği ve 12 yıldır milletvekilliği görevi yapan Özel, geçen sürede partinin sağcılaşmasına yönelik eleştirilerini dün partisinin Düzce'deki il kongresinde dile getirdi. ''Altı oku savunan bir partiye ihtiyaç var'' diyen Özel, laikliğin tehdit altında olduğunu hatırladı.

Geçtiğimiz ay inanç özgürlüğü hakkındaki bir soruya ''CHP'liler de hacı torunu'' cümlesiyle yanıt veren Özel, sağa savrulan partisini şu sözlerle eleştirdi:

''Yukarıda karar süreçlerinin danışmanlarla yürütüldüğü, bizlerde olmayan aklın sağdan, daha sağdan danışmanlarla getirildiği, bizlerde layık görülemeyen kadroların sağdan kadrolarla doldurulduğu, baş üstünde bir yüzde 25'lik cam tavana ikna olmuş mahcup ve mahkum bir siyaseti reddediyorum.

"Dünya kadar saldırı var, laiklik tehdit altında. Bunu eğitim sendikalarına bırakalım. Bu konuda barolar açıklama yapsın. Biz bir şey söylersek yanlış anlaşılır, oyuna gelmeyelim diye diye oyuna gelme oyununa gelip, dünya kadar taviz vermeyen, başta laiklik altı oku canı gibi savunan bir partiye ihtiyaç var.''