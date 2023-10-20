Suç duyurusu | Akit’ten ‘Babil fahişesi Lilith’in doğmaları’ diye Yahudilere ve kadınlara saldırı

Bu haber bir suç duyurusudur.

Yeni Akit’te Zekeriya Say imzasıyla çıkan yazının internet sitesinde yer verilen, Diablo 4 isimli bilgisayar oyunundan alınmış imge kullanılarak yapılmış görseli şöyle:

Yeni Akit'in haber görseli.

“Babil Fahişesi Lilith’in doğmaları, şeytanın çocukları ezoterik yahudiler” başlıklı yazı ve içinde kullanılan görseller, aklı başında her insanı kahkahalara sevk edebilir.

Ancak gülüp geçmek yerine ciddiye almak gerekiyor. Yeni Akit, Basın İlan Kurumu’ndan para alan, AKP’nin akredite edip Erdoğan’ın uçak yolculukları dahil her yere davet ettiği bir “gazete”.

Yazı, hem Yahudilere karşı halkı kışkırtıyor hem de kadınları hedef alıyor. Yazıda, kadınların erkeklerle eşit olduğu fikrinin “şeytan işi” ve “fahişelik” olduğu ima ediliyor.

Yazının bir kısmı şöyle:

“Malumunuz, kendilerini diğer ırklardan üstün gören Ezoterik Yahudilerin ‘yaratılış doktrini’ farklıdır. Onlar yalnızca Hz. Adem’in değil, Adem ile birlikte Lilith adında bir kadının da ‘balçık’tan yaratıldığına inanırlar.

“Rivayete göre derisinin rengi ‘mor’ olan ve ilk feminist olarak da kabul edilen Lilith, güya ‘eşit koşullarda yaratıldıklarını’ iddia ederek Hz. Adem’e itaat etmez ve onunla evlenmeyi reddederek, iblisle çiftleşir.

“Bu gayrimeşru ilişkiden doğan iblisler ise ‘Ezoterik Yahudiler’in ataları olarak kabul edilir. Bir diğer ismi ‘Babil’in Fahişesi’ de olan ve Yahudilerin gizemli kutsal kitabı Kabala’da kendisinden bahsedilen işbu ‘dişi şeytan’ Lilith…”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları, ayrımcılığı ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi suç olarak tanımlıyor. Bilgisayar oyunlarından alınma görseller eşliğinde saçmasapan, hiçbir anlamı ve gerçekliği olmayan fikirlerin bu şekilde yayılması açıkça suç teşkil ediyor.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, işte tam da bu kafa yüzünden Netanyahu, İsrail ve ABD on yıllardır seküler Filistin direniş örgütlerinin karşısında Hamas’ı destekledi ve Gazze’de iktidara getirdi. Bu kafayı örnek göstererek Filistin davasının meşruiyetini yok etmeyi hedefliyorlar.