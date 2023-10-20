Dersim'de FEDAŞ işçileri çatıya çıktı: 'Talepleri karşılayın'

Dersim’de Fırat Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) işçilerinin düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı başlattığı eylem 73’üncü gününe girdi.

Direnişteki 7 işçi, sabah saatlerinde görüşmelerin tıkanması, taleplerinin kabul edilmemesi üzerine Sihenk Mahallesi’ndeki Fırat Elektrik binasının çatısına çıkarak ''Aksa sözünü tut, talepleri karşıla'' yazılı pankart astı.

Çatıya çıkan işçiler, sorun çözülene kadar inmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Dersim Belediyesi itfaiyesi ekibi ve bir ambulans iş yerinin önünde beklemeye başladı.

'Sorumlu Aksa icra kuruludur'

Şirket yetkililerine seslenen Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, "Arkadaşlarımızın başına gelebilecek herhangi bir şeyin sorumluları; FEDAŞ Tunceli il müdüründen, Elazığ'daki bölge müdürüne oradan işçilerini haftalardır oyalayan Kazancı Holding Aksa Şirketi İcra Kurulu üyesi yöneticilerine varıncaya kadar herkestir" dedi.

İşçiler, "çözüm için adım atılana kadar aşağı inmeyeceğiz" diyerek eylemlerini sürdürüyor.

Belediye işçilerinden destek

Belediye işçileri FEDAŞ İl Müdürlüğü'ne gelerek arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da FEDAŞ işçileri için paylaştığı dayanışma mesajında ''Şirket, işten çıkarılan işçileri geri almalı ve işçilerin talepleri doğrultusunda müzakere yolunu açmalıdır'' ifadelerine yer verdi.