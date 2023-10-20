Tarikat bağlantılı gerici platformun eylemi için Milli Eğitim Müdürlerinden öğretmenlere çağrı

İktidar son dönemlerde İsrail'le yakınlaşma çabası içine girmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasında karşılıklı görüşmeler planlanmıştı. "Normalleşme" süreci devam ederken Filistin güçleri ve İsrail arasında patlak veren savaşın ardından, AKP tutum değiştirmek zorunda kalmış ancak Filistin'e yönelik saldırılara karşı İsrail'i kınamanın ötesine geçememişti.

Filistin'e yönelik saldırılara karşı elle tutulur bir tepki sergileyemeyen AKP, kamuoyunda büyüyen öfkeyi devlet kurumları aracılığıyla dini şova dönüştürmeye girişmişti.

Önce 'gıyabi cenaze namazı' şimdi de eyleme çağrı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği bombardıman sonucu en az 500 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, ilk dini şov Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gelmişti. Erbaş, öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazının ardından "gıyabi cenaze namazı kılınacağını" duyurmuştu.

Ardından İstanbul'daki lise müdürlerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen mesajla, okullardaki mescitlerde Gazze'de öldürülen Filistinliler için ''gıyabi cenaze namazı'' kılınması istenmiş ve din kültürü öğretmenlerinin görevlendirildiği namaza tüm öğrencilerin katılması gerektiği belirtilmişti.

Şimdi de AKP'ye yakınlığıyla bilinen yüzlerce derneğin üyesi olduğu Milli İrade Platformu'nun, İzmir'de düzenleyeceği Filistin'le dayanışma eylemi için İzmir İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından okul müdürlerine duyuru yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan duyuruda Milli İrade Platformu tarafından düzenlenecek olan eyleme, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin katılması talep edildi.

AKP ve tarikat bağlantılı oluşumlar tarafından kuruldu

Milli İrade Platformu'nun, “Dershane tartışmalarının ilk alevlendiği dönemde, milli iradenin gücüne inanan 100 sivil toplum kuruluşunun paralel devlet yapılanmasına karşı ortak ses olarak kurulduğu" belirtiliyor.

AKP ve kimi tarikatlara yakınlığıyla bilinen oluşumlar tarafından kurulan platformun, güncel olarak 308 üyesi bulunuyor.

Platforma üye oluşumlar arasında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı, Menzil tarikatına bağlı Semerkand Vakfı ve 45 çocuğun cinsel istismara uğramasıyla gündeme gelen Enser Vakfı gibi oluşumlar yer alıyor.

Platformun yürüyüşünde tanıdık isimler: Soylu, Bayraktar, Erdoğan...

Birçok şehirde Filistin'le dayanışma eylemleri düzenleyen veya düzenleyecek olan Milli İrade Platformu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da "Büyük Filistin Yürüşü" düzenlemişti.

Platform tarafından düzenlenen yürüyüşe Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve AKP'li eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılması dikkat çekmişti.

Yürüyüşe katılanlar sonrasında Ayasofya'da akşam namazı kılmıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden okul müdürlerine eylem mesajı

Platform, önümüzdeki pazartesi günü İzmir'de de Filistin'le dayanışma eylemi düzenleyecek. Platform, gerçekleştirilecek olan eylem için "Çocuklar ölüyor. Filistin'de ölen yavrularımız için Konak Meydanındayız!" çağrısında bulundu.

soL'un edindiği bilgiye göre; İzmir'deki İlçe Milli Eğitim Müdürleri, eyleme katılınması için ilçelerinde bulunan okul müdürlerine duyuru yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından okul müdürlerine yapılan duyuruda, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin eyleme katılması istendi.

Katılımın "gönüllülük esasına uygun" olduğu öne sürülürken, etkinliğe katılacak olan yönetici ve öğretmenlerin sayısının bugün iletilmesi gerektiği belirtildi.

Çeşitli ilkokul, ortaoku ve liselerde görev yapmakta olan okul müdürlerinin ise okul iletişim gruplarına, İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından gelen mesajı ve eylemin afişini ilettiği öğrenildi.