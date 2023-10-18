AKP’den liselerde şov: Gazze için okullarda gıyabi cenaze namazı

İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan bombardımanı en az 500 sivilin ölümüne neden oldu. Uluslararası kamuoyunun tepkiyle karşıladığı katliam Türkiye'de de protesto ediliyor. Bir süredir İsrail'le ilişkileri ''normalleştirme'' girişimlerinde bulunan iktidar temsilcileriyse kınama mesajlarından ileri gitmeyen açıklamalarda bulunurken, kamuoyunda büyüyen öfkeyi devlet kurumları aracılığıyla dini şova dönüştürme peşinde.

İsrail'le ''stratejik ortaklığı''nı unutturmaya çalışan AKP, katliama karşı somut adımlarla tavır almak yerine liselerde "gıyabi cenaze namazı" organizasyonuna girişti.

İstanbul Kadıköy'de lise müdürlerine gönderilen mesajla, okullardaki mescitlerde Gazze'de öldürülen Filistinliler için ''gıyabi cenaze namazı'' kılınması istendi. Din kültürü öğretmenlerinin görevlendirildiği namaza tüm öğrencilerin katılması gerektiği belirtildi. Böylece katliama yönelik tepkiler, eğitimi dinselleştirmenin de bir aracı haline getirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği mesaj

Benzer şekilde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.

AKP İsrail'e taraf mı, ortak mı?

AKP bir yandan şova devam ederken, öte yandan Türkiye ile İsrail’in her konudaki işbirliği tam gaz devam ediyor. ABD’nin bölgedeki müttefikleri olarak on yıllara dayanan bir işbirliği geleneğine sahip olan Türkiye ve İsrail arasındaki bu ilişkinin doğasına dair AKP’nin hiçbir değişiklik çabası yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmüş ve "İsrail gazının" Avrupa'ya Türkiye üzerinden aktarılmasını ele almıştı.

İsrail'le Türkiye arasındaki ticaret AKP döneminde rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'nin "en zenginleri" bu ticaretten en çok kazananları olmaya devam ediyor.