ABD'de 'İsrail'in Demir Kubbe'si çökebilir' telaşı: 'Uçan her şeyi vuracak ne varsa gönderin'

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Kongre'den İsrail, Ukrayna ve Tayvan'ı kapsayan yıllık 100 milyar dolara ulaşan acil bütçe talep etmesi beklenirken Bloomberg İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin çökebileceğine ilişkin bir haber yayımladı.

Haberde İsrail'e karşı Lübnan'daki Hizbullah'ın da savaşa dahil olması durumunda Demir Kubbe'nin çökebileceğine ilişkin uzman yorumlarına yer verildi. Buna göre Demir Kubbe'nin Hamas'ın roketlerine karşı önleyiciliği Hizbullah'ın silah kapasitesine karşı işe yaramayabilir. Haberde ABD'nin İsrail'e daha fazla askeri destek vermesine yönelik de çağrılara yer verildi.

Biden da İsrail ziyaretinin ardından dün yaptığı açıklamada "Demir Kubbe’nin İsrail gökyüzünü korumaya devam edeceğinden emin olmalıyız. İsrail’in, bugün ve daima, halkını korumak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmalıyız" demişti.

Bloomberg'in "Hamas'a karşı savaş genişlerse İsrail'in Demir Kubbe'si aşırı zorlanma riskiyle karşı karşıya" başlığını taşıyan haberinde çatışmalar bölgesel bir savaşa evrilirse Demir Kubbe'nin daha önce yüzde 90 olarak açıklanan önleme kapasitesinin düşeceği kaydedildi.

Hizbullah'ın roketlerine Demir Kubbe dayanamayabilir

ABD destekli sistemin diğer hava savunma sistemleri gibi yeterli önleyici füze stokuna bel bağladığı belirtilen haberde, atılan roket sayısının artmasının sistemin önleyiciliğini düşüreceği ifade edildi.

7 Ekim'de Hamas'ın 20 dakika içinde 3 bin roket attığını belirten ABD Askeri Akademi Modern Savaş Enstitüsü direktörü Patrick Sullivan'a göre, Hamas önceki operasyonlarındakilerden hem daha gelişkin hem de sayıca çok daha fazla roket kullandı.

Hizbullah'ın da dahil olduğu Irak, Yemen, Suriye ve Lübnan'daki Direniş Ekseni grupları İsrail ve ABD hedeflerini vurarak çatışmaların genişleyeceği mesajını verirken ABD'li yetkililerin Hizbullah'ın savaşa dahil olmasından kaygılandığı belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Doğu Akdeniz'e gönderilen 2 ABD uçak gemisinin böyle bir senaryoya karşı "caydırma" amaçlı olduğunu ileri sürmüştü.

Bloomberg'e göre Demir Kubbe'nin önleme oranının yüzde 80'e kadar küçük bir düşüşü bile, Hamas'ın ya da Hizbullah'ın yeni bir saldırı turu başlatması durumunda çok daha fazla roketin İsrail topraklarına düşmesi anlamına gelecek. Hizbullah'ın elinde yaklaşık 100 bin füze ve roket olduğu tahmin ediliyor.

Haberde görüşüne yer verilen Washington DC Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Shaan Shaikh Hizbullah'ı "dünyanın en ağır silahlarına sahip devlet-olmayan aktörü" diye niteliyor ve "Eğer Hizbullah halihazırda süren çatışmaya dahil olursa Demir Kubbe savunmasının kesinlikle, roket atışlarınca alt edilme riski var" diyor.

ABD'de İsrail'e daha fazla destek çağrıları

George Washington Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler profesörü Alexander Downes da Hizbullah'ın füze cephanesinin Hamas'ın elindeki cephaneden çok daha fazla, nitelik ve isabet kapasitesi olarak çok daha üstün olduğunu belirtiyor. Downes Hizbullah'ın yoğun bir füze saldırısı başlatması durumunda Demir Kubbe'yi aşabileceğini söylüyor.

İsrailli silah şirketi Rafael ve ABD'li Raytheon tarafından geliştirilen Demir Kubbe'nin sınırlı kaynaklara göre tasarlandığı kaydedilen haberde savaşın genişlemesinin, İsrail'i bu kaynakları nasıl kullanacağına ilişkin tercih yapmaya zorlayacağı vurgulandı.

Shaikh'e göre İsrail füzeleri havada önlemeye çalışmaktansa füzelerin atıldığı yerleri yok etmeyi seçecek.

Halihazırda Demir Kubbe'ye ve İsrail'in diğer hava savunma sistemlerine destek için ek askeri yardım gönderen ABD'de daha fazla askeri yardım çağrısı yapan isimler de artıyor.

Bunlardan biri de Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton oldu. Senatonun Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Cotton, ABD Başkanı Joe Biden'a 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda Richard Nixon’ın yolunu izlemesini salık verdi: "Uçan her şeye ateş edecek ne varsa gönderin!"