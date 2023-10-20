Irak ve Suriye'de ABD üslerine saldırı: SİHA ve roketler kullanıldı

İsrail'in Gazze'de giriştiği katliamın ardından bölgede ABD üslerine yönelik saldırılar da artıyor.

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kentinde bulunan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.

ABD güçlerinin yer aldığı gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insanız hava araçları (SİHA) ile saldırı yapıldı.

Kaynaklar, Koniko yakınlarındaki doğalgaz boru hattında da patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, doğalgaz taşıyan boru hattında yangın çıktı. Saldırının ardından ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları bölgede uçuş yapmaya başladı.

Bir saldırı da Irak’ın Enbar vilayetinde bulunan ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne düzenlendi. Roketli saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

Hava üssünün İHA ve roketlerle hedef aldığı ve üssün içinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu öğrenildi. (AA)