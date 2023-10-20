Biden: Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail hava kuvvetlerine yönelik yapacakları mali destek için Kongre’ye acil bir talepte bulunacağını söyledi.

“Demir Kubbe’nin İsrail gökyüzünü korumaya devam edeceğinden emin olmalıyız” diyen Biden, “İsrail’in, bugün ve daima, halkını korumak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmalıyız" dedi.

Biden, Kongre’ye göndereceği “İsrail'in güvenliğine yönelik benzeri görülmemiş bir taahhüt” olarak nitelediği paketin, askeri niteliği de artıracağını belirtti.

Biden, hastane saldırısının İsrailliler tarafından yapılmadığını savundu.

Biden, Hamas ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i mukayese etti ve “Hamas ve Putin farklı tehditler sunuyor. Ancak şu noktada birleşiyorlar: Her ikisi de sınırındaki demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor” diye konuştu.

Amerikalıların çatışmaların kendilerinden çok uzak olduğunu düşünmesinin ve de üzerine bunun kendileri için neden önemli olduğunu sormasının doğal olabileceğini aktaran Biden, “İsrail ve Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamak, Amerika'nın ulusal güvenliği açısından hayati önem taşıyor” dedi ve şöyle devam etti:

"Putin'in Ukrayna'daki güç ve kontrol iştahını durdurmazsak, kendisini Ukrayna ile sınırlamayacaktır."

Biden, Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğini söyledi.