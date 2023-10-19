Biden'ın sağlık durumu yeniden gündemde: Konuştu ama bir şey anlaşılmadı

ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail'e yaptığı ziyaretin ardından Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ancak 80 yaşındaki Biden'ın sözcükleri hatırlamakta zorlanması ve düşünce akışını kaybederek bağlamı anlaşılmayan, birbirinden kopuk ifadeler kullanması dikkat çekti.
Görüntüler sosyal medyada Biden'ın zihinsel sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin yorumlara sebep oldu.
Biden'ın sağlık durumu yeniden gündemde: Konuştu ama bir şey anlaşılmadıhttps://t.co/cnNRJlyJEf pic.twitter.com/2AKWGFRNeg— soL Haber (@solhaberportali) October 19, 2023