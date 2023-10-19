Güne soL'dan bakın: 19 Ekim 2023

Sabredecek halimiz yok, gençlerimiz ölüyor!

"Sabredin, 2026'da düzelecek" mesajları arasında gençlerin sabredecek hali kalmadı. Borç altında ezilen öğrencinin intiharının ardından atanmayan bir öğretmen iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Gazze'de 13. gün: Yine hastane yakını bombalandı, sadece 20 yardım kamyonuna izin verildi

Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatı için anlaşmaya varıldı. İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatı için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Tel Aviv'de...

İBB'de emekçilerin yaşam mücadelesi: 16 milyon için çalışıyor, 16 bin lira alamıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 30 iştiraki altında çalışan 85 bin emekçi, ekonomik sıkıntıların pençesinde çırpınıp duruyor.

Atina'da binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün akşam saatlerinde Filistin halkıyla dayanışmak için bir araya gelen binlerce kişi İsrail, ABD ve AB'yi protesto etti.

Kentin ortasında rant soslu ayrımcılık

Antalya'nın Kızılarık Mahallesi’nde vakıf arazileri üzerinde oturanların toplu tahliye edilmesi isteniyor. Evleri boşaltmaları için 30 gün süre tanınan mahalle halkı mücadele etmeye kararlı.

ÇEVİRİ | Biden Bibi'ye ne söylüyor?

ABD'li araştırmacı gazeteci ve yazar Seymour Hersh'in, Gazze yerle bir edilirken ABD Başkanının İsrail'e düzenlediği ziyareti incelediği yazısını soL okurları için yayımlıyoruz.

2024 bütçesi için maraton başlıyor: Halka vergi, sermayeye istisna

Vergilerden 8,3 trilyon lira gelir beklenirken Diyanet bütçesiyle 6 bakanlığı geride bıraktı. Sermaye kesimine vergi kıyağı 2,2 trilyon lira olarak öngörüldü.

MEB Cumhuriyet'in 100. yılında öğrencileri 'hatim ve mevlit' için camiye götürecek

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Cumhuriyet'in 100. yılında okullarda "hatim ve mevlit" programı hazırladı. Öğrenciler program kapsamında ildeki merkezi bir camiye götürülecek.

Kendisini 'enflasyona ezdirmedi': Erdoğan'ın maaşına 43 bin liralık zam

Meclis'e sunulan bütçe teklifine göre Erdoğan'ın maaşı 2024'te 183 bin liraya yükseliyor. Teklife göre Erdoğan'ın maaşı 2025'te 225 bin, 2026'da 254 bin olarak öngörülüyor.

Deniz Poyraz davasında tüm itirazlar reddedildi

İstinaf mahkemesi, HDP İzmir İl Örgütü'ne yönelik saldırıda öldürülen Deniz Poyraz davasında verilen kararlara karşı yapılan tüm başvuruları reddetti.

İTÜ’de Ali Erbaş’lı harem-selamlık etkinlik: Gericiler kampüste ‘afiş avı’na çıktı

İTÜ’ye Diyanet İşleri Başkanı geliyor. Üniversitedeki etkinlik harem-selamlık. Gericiler, etkinlik öncesi kampüste “sakıncalı afiş” avına çıkıp, tırnaklarıyla duvarları kazıdı.

Kongreler bitti, kavgalar bitmedi: CHP'li Başarır ve Tanal TBMM'de kavga etti iddiası

"Değişim" tartışmalarının alevlendiği CHP'de kavgalar bitmiyor. Kongrelerdeki kavgaların ardından CHP'li Tanal ve Başarır'ın da TBMM'de kavga ettiği iddia edildi. Tanal, fiziki müdahaleyi yalanlamadı.