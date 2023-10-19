Kentin ortasında rant soslu ayrımcılık

Antalya’da Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Kızılarık Mahallesi’nde vakıf arazisi üzerinde oturan vatandaşlara tahliye tebligatnamesi gönderildi. Vakıf arazileri için uygulanan ve üzerinde oturanlara arazilerin satışını öngören 4706 sayılı yasa, Kızılarık için uygulanmadı.

Yaklaşık 22 bin nüfuslu Kızılarık Mahallesi’nde vakıf arazileri üzerinde oturanlar toplu tahliye şoku yaşıyor. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1500 kişinin ikamet ettiği 332 müstakil evin tahliye edilmesini istedi. On yıllardır oturdukları evleri boşaltmaları için 30 gün süre tanınan mahalle halkı ise mücadele etmeye kararlı.

İki dava açıldı

Cumhuriyet devrimlerinden sonra bölgedeki Türkmen, Alevi ve Tahtacılar olarak “Osmanlı’nın kılıcından kaçmayı bırakıp Kızılarık’ta yerleşik hayata geçtiklerini” ifade eden Avukat Polat Balkan, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün tahliye tebligatlarının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yürütmenin durdurulması talebiyle dün ve bugün iki ayrı dava açtıklarını belirten Balkan şöyle konuştu:

“Vakıfların tahliye ve yıkıma ilişkin tebligatı amaç yönünden hukuka aykırı. Bir kamu idaresini bu işleme yönelten sebebin öncelikle kamu yararına olması gerekiyor. Fakat burada kamu yararı nerededir bilemiyoruz. Dava dilekçemizde bu idari işlemin sebebinin açıklanmasını talep ettik.”

Ayrımcılık var

AKP’li Kepez Belediyesi sınırları dahilinde yine Vakıflar’a ait arazilerde 4706 sayılı yasa uygulanarak arazilerin önce Hazine’ye daha sonra da hak sahiplerine satılması koşuluyla belediyeye devredildiğini hatırlatan Av. Polat Balkan, “Aynı haklara sahip, aynı durumdaki vatandaşlara farklı davranamazsınız. Yasayı Kepez’e uygulayıp arazilerini hak sahiplerine uygun koşullarda verdiler ama yerleşimi ondan çok daha eski tarihlere dayanan Kızılarık’ı tahliye etmeye çalışıyorlar. Bu mezhepsel ayrımcılıktır” dedi.

Büyük bir rant söz konusu

İkamet edilmeye başlandığı yıllarda Antalya’nın ücra bir bölgesi olan Kızılarık’ın, bugün merkezi bir konumda kaldığını hatırlatan Balkan, “Elbette burası inşaat sektörünün gözünü boyuyor. Antalya’da astronomik düzeyde artan konut fiyatları ve kiralar Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün de iştahını kabartmış olabilir. En az 332 binaya eşdeğer bir alan söz konusu. Muratpaşa Belediyesi’nin 5 yıllık bütçesine denk düşüyor” diye konuştu.

Kuyucu Murat Paşa detayı

Kendisinin de Kızılarık’ta doğup büyüdüğünü, hala ailesinin orada ikamet ettiğini vurgulayan Polat Balkan, şunları söyledi:

“Yıllar önce kadastro çalışması yapılırken bölge Vakıflar adına tespit edilmiş. Buna itiraz sonucu açılan davalar uzun yıllar sürdü. Sonuç olarak Vakıflar adına mülkiyet tescillendi. Bu arazilerin sahibi olarak biz yıllarca Muratpaşa Vakfı’nı bildik. Sonra bir baktık ki 2021 yılında vakfın adı Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Vakfı olmuş. Kendisi 60 bin Türkmen’i 400 yıl önce katleden sadrazamdır. Bunda bile bir ötekileştirme ve ayrımcılığın izleri görülüyor.”

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün gönderdiği yazılarda söz konusu arazilerin kat karşılığı inşaat olarak değerlendirileceğinin belirtildiğini ifade eden Balkan, “Tebligatı herkese göndermemişler. Duvardan bir iki taş düşürme derdindeler. Direnmeyip arazisini terk edenlerin yerine hemen inşaatı dikecekler. Böylece diğerlerinin de direncini kırmayı planlıyorlar” dedi.