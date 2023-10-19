MEB Cumhuriyet'in 100. yılında öğrencileri 'hatim ve mevlit' için camiye götürecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyetin 100. yılı için “hatim ve mevlit programı” düzenleyecek. Bununla birlikte imam hatip liseleri tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 8 şehirde “musiki konserleri” yapılacak. Konser kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrenciler de “hatm-i şerif duası” okuyacak.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çıkış trendi yakaladı” dediği imam hatip okullarıyla Cumhuriyetin 100. yılı için bir dizi kutlama etkinleri düzenlemesi dikkat çekti. Bu kapsamda MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından, okullarda 27 Ekim Cuma günü uygulanması hedeflenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüm Şehit ve Gazilerimiz İçin Anma, Hatim ve Mevlid” programı hazırlandı.

İl düzeyinde yapılması hedeflenen program kapsamında çocuklar, ildeki merkezi bir camiye götürülecek. Burada "Kuran tilaveti, hatim duası" yapılacak. Bunun dışında il bazında etkinlikler de düzenlenecek. Örneğin, Manisa’nın Soma ilçesindeki Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), 27 Ekim’de ilçedeki Ebubekir Camisi’nde program düzenleneceğini açıkladı.

Ayrıca Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de imam hatip liseleriyle birlikte 100. yıl kutlaması planlarken program kapsamında “Kuran tilaveti ve 100 hatim duası” etkinlikleri düzenlenecek.