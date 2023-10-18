Eğitimde gericileşme sürüyor: Hizbullah'ın vakfının ödül yarışması okullara iletildi

Eğitimdeki gericileşme AKP iktidarında ÇEDES projesi ile birlikte son hız devam ederken, bu kez de Hizbullah'a ait Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın 11 Şubat 2024 tarihinde yapacağı bilgi yarışmasının okullar tarafından duyurulması istendi.

Yarışma afişi

Tüm Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına iletilmesi için gönderilen yazıda yarışmaya izin verilerek duyurulması talep edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı'ndan, aynı zamanda Diyarbakır Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve Hz. Muhammed kitabının yazarı Adnan Akgönül'ün imzasını taşıyan duyuru Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üst yazı ile okullara iletilmeye başlandı. Duyurunun ulaştığı okullardan alınan bilgiye göre etkinliğin öğrencilere duyurulması ve afişlerinin yapılması istendi.

Duyuru bakanlık onayıyla tüm okullara gönderildi

Derneğin şu anki başkanı eski bir HÜDAPAR yöneticisi olan Mehmet Beşir Şimşek.