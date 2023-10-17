MEB'in laikliğe saldırısı son sürat devam ediyor: Öğretmenlere zorunlu 'din eğitimi' semineri

Tarikatlara ve cemaatlere açılan eğitim alanındaki gerici uygulamalar hız kesmeden devam ediyor. ÇEDES projesiyle okullarda imamların derse girmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında mescidi zorunlu hale getirmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı şimdi de 13-17 Kasım’da planlanan ara tatilde öğretmenlere yönelik yapılacak semir programına “Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Eğitimi ve Öğretimi” koydu.

Bakanlık tarafından açıklanan takvimde yer alan bilgilere göre; eğitimi, Din Öğretimi Genel Müdürü Ali İşleyen 17 Kasım’da verecek. Öğretmenlerin, Eğitim Bilgi Ağı’nın (EBA) resmi internet sitesinden canlı olarak verilecek seminerleri, görevli oldukları kurumlarda izlemesi istendi.

Öğretmenler, karara sosyal medyadan “Yüz yüze seminere hayır” etiketi açarak tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarda bu kararın kaldırılması istenirken söz konusu kararla öğretmenlerin tatil hakkının gasp edildiği belirtildi.