Kongreler bitti, kavgalar bitmedi: CHP'li Başarır ve Tanal TBMM'de kavga etti iddiası

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlamış, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu yüzde 4 oranında farkla geçerek cumhurbaşkanı olmuştu.

Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı içinde tartışmalar yaşanırken, CHP içinde de "değişim" çağrıları başlamıştı. CHP içindeki tartışmalar devam ederken gerçekleştirilen il ve ilçe kongrelerinde ise birçok tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Kongrelere yansıyan "değişim" nedenli yumruklu kavgaların şimdi de TBMM'ye yansıdığı iddia edildi. İddiaya göre; CHP Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulundu ve hakaret etti.

Fiziki müdahaleyi reddetmedi

Gazeteci Altan Sancar, 4-5 Kasım 2023’te yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı'na yönelik Kılıçdaroğlu için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve CHP Milletvekilleri Whatsapp grubunda Başarır’ın duruma itiraz etmesi üzerine Tanal'ın Başarır’a fiziki müdahalede bulunduğu ve hakaret ettiğini öne sürdü.

Söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapan Tanal; tartışma ve gerilim yaşandığını doğrularken, Başarır'ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığına yönelik iddiaları yalanladı.Tanal'ın açıklamasında fiziki müdahale ve Meclis polisinin olay yerine geldiğine yönelik beyanları yalanlamaması dikkat çekti.

'Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi'

Sancar, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“CHP’li Mahmut Tanal, grup başkanvekili Ali Mahir Başarır’a hakaret ederek yumruk atmaya çalıştı. CHP’de kurultay için Meclis Genel Kurulu’nda imza toplanması ve Whatsapp grubunda buna Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın itiraz etmesi üzerine Mahmut Tanal, Başarır’a yönelik fiziki müdahalede bulundu ve hakaret etti. İmza toplandığı bilgisinin ortaya çıkması üzerine CHP’den bazı isimler ve Başarır ‘Genç ve yeni vekiller kendilerini baskı altında hisseder’ diyerek itiraz etti. WhatsApp grubundaki yazışmaların basına sızmasını da gösteren Başarır’a ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullanan Tanal, Başarır’ın göğsüne yumruk salladı. Sesleri duyan Meclis polisi de olay yerine gelse de tartışmanın vekiller arasında olduğunu görünce olaya müdahale edemedi. Olay partililerin araya girmesi ile sona erdi.”

'Karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır'

Tanal da sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

“Sayın Altan Sancar, sosyal medya hesabınızdan yer verdiğiniz iddialara ilişkin açıklamam şudur: Grup Başkanvekilimiz ve Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır ile aramızda kurultay sürecine ilişkin bir tartışma ve gerilim yaşanmıştır. Ancak Şahsımız ve aile şerefimiz üzerine karşılıklı hakaret kesinlikle olmamıştır. Paylaşımınızda yer alan ‘Ali Mahir Başarır’ın şahsına ve ailesine yönelik ağır ifadeler kullandığım’ iddiası, külliyen yalandır! Ali Mahir Başarır’ın ailesi benim ailemdir, benim ailem de Ali Mahir Başarır’ın ailesidir. Her bir CHP’linin ailesi, benim ailemdir. Düne kadar nasıl adaletsizliğe, iktidarın keyfi uygulamalarına karşı birlikte mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı şekilde mücadelemizi grup olarak sürdüreceğiz. Tekrar tekrar vurguluyorum! CHP, demokrasiyi içselleştirmiş bir partidir. Aramızda farklı görüşler olsa da biz her zaman büyük bir ailenin parçasıyız. CHP Milletvekilleri, ne birbirlerinin ne de bir başkasının namusu, şerefi ve ailesi üzerine hakaret etmez.”