Sabredecek halimiz yok, gençlerimiz ölüyor!

AKP iktidarı emekçileri vuran hayat pahalılığı karşısında "sabır" çağrıları yapıp, enflasyonun tek haneye düşmesi için 2026 yılına işaret ederken Türkiye gençlerini kaybediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay yaptığı açıklamada enflasyonun bütün ülkelerin sorunu olduğunu öne sürerek "Biraz zaman alacak. Onun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor" demiş ve enflasyonda düşüş için gelecek yıla işaret etmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise "2026’da gelişmiş ülkeler kategorisine kişi başı milli gelir kriterinde girmiş olacağız. Bunun ön koşulu fiyat istikrarıdır" demiş ve "sabır" istemişti. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da enflasyonun tek haneye düşmesi için 2026 yılını işaret etmişti.

İktidarın sabır çağrıları arasında Türkiye ardı ardına gençlerini kaybediyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan'ın kampüs yemekhanesinde yaşamına son vermesinin ardından üniversite öğrencileri ülke genelinde bir dizi eylem yaparak Alan'ın ölümünün ardındaki suçlunun içinde yaşadığımız bozuk düzen olduğunu vurguladılar.

Bugün de Dicle Üniversitesi'nde bir araya gelen öğrenciler Urfalı bir emekçi çocuğu olan Alan'ın ölümünün baş sorumlusunun AKP-MHP iktidarı olduğunu belirterek, "katillerden hesap soracağız" dedi.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de 16 Ekim'de Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen yürüyüşte sıra arkadaşlarını yaşamdan koparan bu düzeni "sahiplerinin başına yıkmak için" mücadeleye çağırmıştı: "Bu düzenin aramızdan bir sıra arkadaşımızı daha koparmasına izin veremeyiz. Bu insanlık dışı düzeni sahiplerinin başına yıkacağız. İnsana yaraşır yeni bir düzen kuracağız!"

Arkadaşları soL'a anlatmıştı: Okurken çalışmak zorunda olan bir emekçi çocuğu

Alan ardında bıraktığı mektupta banka borçlarının olduğundan söz ediyor ancak intiharının bununla ilgisi olmadığını söylüyordu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardaysa yoksulluğundan, gelecekten umutsuzluğundan ve hatta beslenme yetersizliğinden, vitaminsizlikten yakınması dikkat çekiyordu.

Ardında bıraktığı mektupta "Türkiye'de gençler çocuklar intihar ediyor her gün ve hiçbir şey değişmiyor. Haberi bile yapılmıyor artık. ... Keşke bu kadar pis bir toplumda yaşamasaydık, keşke ülke daha iyi bir durumda olsaydı" diye yazan Alan, mektubunu "Kendinize iyi bakın, hoşçakalın" anlamına gelen Kürtçe "Li xwe baş binerin. Bi xatirâ we" sözleriyle noktalıyordu.

soL'a konuşan okul arkadaşları Alan'ın öğretmen olmak isteyen bir emekçi çocuğu ve okurken çalışmak zorunda kalan bir genç olduğunu vurgulamıştı.

Atanmayan öğretmen iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Bugün yeni bir genç ölümü haberi, bu kez Mersin'den geldi. Ataması yapılmayan İngilizce öğretmeni 26 yaşındaki İlyas Bul, çalıştığı Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında, tam da Resul Alan'ın intihar ettiği gün yüksekten düşerek ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. İnşaat-İş Sendikası, Bul'un Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Trendyol kuryesi yaşamını yitirdi

İstanbul'da Trendyol motokuryesi 20'li yaşlarındaki Batuhan Denli'nin iş cinayeti sonucu ölümünü de bugün İSİG Meclisi duyurdu.

Denli İstanbul Üsküdar'da otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı ve beş gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Enes Kara'nın ölümü yurt çapında eylemlere yol açmıştı

Holdingler her geçen gün büyük kârlar elde edebilsinler diye daha fazla sömürüye, işsizliğe, gericiliğe mahkum edilen gençler umutsuzluğa sürükleniyor.

Ailesinin baskısıyla cemaat yurdunda kalan, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın yaşamına son vermesinin üzerinden henüz 2 yıl geçmedi. Sağlıkta şiddete, köle gibi çalıştırılmaya karşı "ben böyle bir gelecek istemiyorum" diyen Kara'nın ölümü sonrası ülkenin birçok noktasında eylemler yapılmış, 14 Ocak 2022’de İstanbul Taksim’de toplanan öğrencilere polisin müdahale etmesi sonucu 83 kişi gözaltına alınmıştı.