Kendisinin geleceğini ülkesinin geleceğinden ayrı göremeyenlere çağrı: 'Senin Hikayen'

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) gençlik örgütlenmesi olan Türkiye Komünist Gençliği (TKG), "Senin Hikayen" isimli bir kitapçık yayımladı.

Gençlerin, Cumhuriyeti yeniden kurmak, eşitlik ve laiklik mücadelesini yükseltmek için TKG saflarına davet edildiği kitapçıkta, Cumhuriyetin 100. yılında kendi geleceğini ülkesinin geleceğinden ayrı görmeyen öğrencilere çağrıda bulunuldu.

TKG'nin "Senin Hikayen" kitapçığı için yayımladığı tanıtım bülteni şöyle:

"Bizim geleneğimizde yeni bir hikaye yazmak var!

'Senin Hikayen' kitapçığı Cumhuriyetin 100. yılında kendi geleceğini ülkesinin geleceğinden ayrı görmeyen öğrencilere, ülkesinin kurtuluşu için mücadele etmeye kararlı yurtseverlere beraber yürünecek yeni bir yol öneriyor."