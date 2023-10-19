Deniz Poyraz davasında tüm itirazlar reddedildi

HDP İzmir il binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer’in yargılandığı davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını onadı.

Yerel mahkeme sanığa ''tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezası, ''mala zarar verme'' suçundan 4 yıl, ''konut dokunulmazlığının ihlali'' suçundan 2 yıl ve ''ateşli silahlar kanununa muhalefet'' suçundan da 3 yıl hapis cezası vermişti.

Taraf avukatlarının itirazı üzerine istinafa taşınan karar değişmedi. Mahkeme, ''mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı'' iddia edilerek, ''delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı'' savunuldu. ''İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu'' belirten mahkeme, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Dosya bu defa da Yargıtay’a taşınacak.

Daire kararında, Gencer'in tahliye talebinde bulunduğu da ortaya çıktı. Kararda, söz konusu talep de reddedildi.

Ne olmuştu?

Onur Gencer, 17 Haziran 2021’de İzmir’in Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmış, Deniz Poyraz adlı çalışanı da öldürmüştü. Gencer ertesi gün tutuklanmıştı.

Saldırıyı düzenlemeden önce Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Gencer, buradaki görevine 2016’da başlamıştı ancak görev yeri sıklıkla değişmiş, saldırıdan önceki son durağı yine bu hastane olmuştu.

Gencer, ifadesinde İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi’nde çalışırken dilekçeyle müracaat ederek Ocak 2020’de Suriye’nin Münbiç kenti yakınlarındaki HACCAC üssünde geçici olarak görevlendirildiğini söylemişti. Gencer, 7 veya 8 Ocak’ta göreve başladığını belirtirken, 8 Şubat 2020’de dönmüştü.

Onur Gencer’in Instagram hesabında ''bozkurt'' işareti yaparken, silah kullanmış halde ve poligonda atış taliminde çekilmiş fotoğraflar ve Suriye’de ‘görev’e gittiğine dair ifadeler bulunuyordu.