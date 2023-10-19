Atina'da binlerce kişi Filistin'e özgürlük için yürüdü

Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan El Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail güçlerinin Gazze'de ve Batı Şeria'daki katliamları devam ediyor.

Dünyanın bir dizi kentinde milyonlar İsrail'i protesto etmek ve "Filistin'e özgürlük" demek için bir araya geliyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da da dün akşam saatlerinde binlerce kişi Filistin halkına destek için İsrail Büyükelçiliği'ne yürüyüş düzenledi.

Sintagma Meydanı ve bir dizi farklı noktada toplanan binlerce kişi AB ofisleri, ABD Büyükelçiliği önünden geçerek İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Yunanistan Komünist Partisi, işçi sendikaları ve öğrenci örgütlerinin katıldığı eylemde ülkedeki tüm ABD ve İsrail tesislerinin varlığına son verilmesi, İsrail devletiyle bütün ekonomik, askeri ve siyasi ilişkilerin durdurulması ve Filistin devletinin derhal tanınması talep edildi.

İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan Filistinliler tarafından alkışlarla karşılanan göstericiler "Bu suçun altında NATO, AB ve İsrail'in imzası var", "Gazze'de kordonla çevrilen enkazdan kahraman halk başını kaldırıyor" sloganları attı.

Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüş sonrası polis İsrail büyükelçiliği önünde göstericilere göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Yunanistan Komünist Partisi milletvekili Thanasis Pafilis saldırının ardından Yurttaş Koruma Bakanı ile görüşerek saldırıdan hükümetin sorumlu olduğunu belirtti ve göstericilere saldırı talimatını kimin verdiğinin açıklanmasını istedi.

Yunanistan'da bugün de Selanik başta olmak üzere bir dizi kentte Filistin'e destek eylemleri düzenlenecek.