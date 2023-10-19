2024 bütçesi için maraton başlıyor: Halka vergi, sermayeye istisna

2024 Bütçesi Meclis'e sunuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yarın komisyonda yapacağı sunumla başlanacak müzakerelerinin bir ay sürmesi öngörülüyor. Süreç, daha sonra Meclis Genel Kurulunda devam edecek.

Bütçe sermayenin hizmetinde

Gelecek yıl bütçe açığının da 2 trilyon 652 milyar lira olması öngörüldü. Öngörülen bütçe açığı kadar vergidense vazgeçilecek. İktidar, ''vergi indirimi, muafiyeti, istisnası'' adı altında sermaye kesiminden toplamda 2 trilyon 210 milyar liralık vergiyi almayacak.

Din eğitimine 80 milyar

Diyanet bütçesiyle 6 bakanlığı geride bıraktı. Diyanet’in bütçesi, 76,2 milyar lira olan İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin bile üzerinde. Diyanet’in bütçesiyle geride bıraktığı diğer bakanlıklar şöyle: Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret.

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için gelecek yıl 79,7 milyar lira bütçe verildi. Ortaöğretim için gelecek yıl 335,9 milyar lira, temel eğitim için de 584,4 milyar lira bütçe ayrıldı.

'Gelir kalemi' alkol

Gelecek yıl vergilerden 8,3 trilyon lira gelir bekleniyor. ÖTV’den beklenen gelir 1,4 trilyon lira. Petrol ve doğalgazdan 455,1 milyar lira, motorlu taşıt araçlarından 498,2 milyar lira, alkollü içkilerden 107,5 milyar lira, tütün mamüllerinden 251,5 milyar lira ÖTV geliri hedefleniyor.

Motorlu taşıtlar vergisinden 68,9 milyar lira

Motorlu taşıtlar vergisinden 68,9 milyar lira, özel iletişim vergisinden 37,5 milyar lira, dijital hizmet vergisinden 15,5 milyar lira, konaklama vergisinden 12,9 milyar lira gelir öngörülüyor. Para cezalarındansa 118,9 milyar lira gelir bekleniyor.