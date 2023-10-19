İTÜ’de Ali Erbaş’lı harem-selamlık etkinlik: Gericiler kampüste ‘afiş avı’na çıktı

Eğitim alanına dini sokma çabalarında son dönemde AKP gemi azıya almış durumda. Okul öncesi eğitim kurumlarına bile mescit açtıran, cumhuriyetin yüzüncü yılında “hatim indirme” programları düzenleyen, ÇEDES kapsamında maneviyat adı altında öğrencilere saçmasapan, bilim dışı, dolandırıcılıktan ibaret sözde deneyler anlatan hükümet, üniversitelere de doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle harem-selamlık dini etkinlikleri sokuyor.

Son örnek, bugün İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ). Diyanet’in desteği ve “Diriliş ve Medeniyet” isimli gerici kulüp eliyle bu akşam “O’nu Anlamak” başlıklı bir etkinlik düzenlenecek. Etkinliğe DİB Başkanı Ali Erbaş katılacak. Duyurularda, etkinlikte “çekilişle umre ziyareti” hediye edileceği özellikle vurgulandı.

Birçok üniversite gibi İTÜ yönetimi de yalnızca “makbul” öğrenci kulüplerinin etkinliklerine izin veriyor. Okuldaki dinci grupların ortak kulübü olan “Diriliş ve Medeniyet” isimli kulüpse yalnızca makbul değil, aynı zamanda ayrıcalıklı. Zira birçok kulübe salon tahsis edilmezken, bu kulübün etkinliği için Ayazağa Kampüsü’ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi ayrıldı.

“Ayrıcalıklı kulüp” olmak, gerici kulübün üyelerini de kampüsün bekçiliğine soyundurmuş durumda. Bugün Diriliş ve Medeniyet Kulübü üyeleri, Ayazağa kampüsünde “afiş avı”na çıktı ve panolarda hoşlarına gitmeyen tüm afişleri söktü.

Sökülen afişlerden biri, “Cumhuriyetin Kazanımları ve Kadınlar” başlıklı, İTÜ Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) tarafından düzenlenen etkinliğe aitti. İTÜ KDK üyesi bir kadın, afişlerinin söküldüğünü görünce afişleri yırtan öğrenciye müdahale etti. Afişleri yırtan öğrenciyse, arkasındaki destekten aldığı cüretle, kadın öğrencilerin isimlerini alıp şikayet etmeye çalıştı.

“Cumhuriyetin Kazanımları ve Kadınlar” etkinliği, bir serinin parçası. Kadın Dayanışma Komiteleri, daha önce Hacettepe, Ankara, ODTÜ, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Yıldız Teknik, Bilgi ve İstanbul Üniversitesi’ndeki öğrencileri bir araya getiren etkinliğin İTÜ ayağını bugün saat 18:00’de İTÜ İnşaat Fakültesi’nin üst katındaki Küçük Ev’de düzenleyecek.