MEB Bakan Yardımcısı harem selamlık liselerin mucidi mi?

Laiklik karşıtı çevrelerin hedefinde yer alan karma eğitim uygulaması fiiliyatta birçok özel okul tarafından deliniyor. Bu okullardan birinin eski genel müdürü ise Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci.

Karma eğitim ilkesi hali hazırda birçok özel okul tarafından fiilen deliniyor ve kimi zaman “kız okulları” adıyla kimi zaman başka isimler adı altında özel okullar tarafından harem selamlık eğitim veriliyor. Son yıllarda sayıları gittikçe artan bu okullar eğitimde özelleştirilme ve gericilik arasındaki ilişkinin en açık örneği.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve gelişinden kısa bir süre sonra “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” sözleriyle gündeme gelmişti. Tekin’in bu açıklamalarının ardından MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci hakkındaki iddialarla dikkat çeken isimlerden biri oldu. Bakan Yardımcısı olarak atanmadan önce Birikim Okulları Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Yelkenci’nin MEB’in “kız okulları” projesinin arkasındaki isim olduğu düşünülüyor.

Ömer Faruk Yelkenci ve Birikim Okulları

2014-2016 yılları arasında MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü, 2016-2018 yılları arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve 2018-2022 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı olarak görev yapan Yelkenci, 2022 yılı Nisan ayından bakan yardımcısı olarak atandığı 2023 yılı haziran ayına kadar ise Birikim Okulları Genel Müdürlüğü koltuğunda oturdu.

Okulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Birikim Okulları 1996 yılında “bir grup gönüllü girişimci” tarafından kuruldu. Kendilerini “hikmeti kuşanmış nesiller yetiştiren, medeniyet mimarları” olarak tanıtan okulun 14 farklı kampüsü bulunuyor.

Okulun tanıtımı dijitalleşme ve yabancı dil eğitimi ile soslansa da gerçeklerin üstü pek örtülü değil. Okul sitesindeki Birikim Marşı’nın “kutlu bir davanın nesilleri biz” dizeleri ve marş videosundaki tesettürlü ve Kuran okuyan çocuk görüntüleri Birikim Okulları’nın hangi amaçla var olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Birikim Okulları’nın sadece MÜSİAD, Eğitim-Bir-Sen, Anadolu Gençlik Derneği gibi gerici oluşumlarla değil Türk Hava Yolları ve Mercedes Benz gibi büyük sermaye kuruluşlarıyla da kurumsal anlaşmaya sahip olması tabloyu tamamlıyor.

Son model gerici eğitimin mucidi!

Ömer Faruk Yelkenci’nin Birikim Okulları’ndaki kariyeri kısa sürse de önemli bir yeri olduğu görülüyor. Yelkenci, okulun her yerde reklamını yaptığı “Hayat Denge Modeli”nin bizzat mucidi! “Hayat Denge Modeli” dedikleri ise son model mescitlerde verilen dini eğitim.

Dini eğitim yoğunluklu programa sahip “Kız Liseleri” Birikim Okulları kapsamındaki okul türleri arasında. Bu okullardan ikisi Pendik ve Ümraniye’de bulunuyor.

MEB’in “kız okulları” projesini için geçmişte Birikim Okulları’nı seçtiği ve bu konuda dönemin İstanbul Milli Eğitim Bakanı Ömer Faruk Yelkenci’yi görevlendirdiği ve bu görevin ardından Yelkenci’nin Birikim Okulları Genel Müdürlüğü koltuğuna oturduğu iddia ediliyor.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda artık MEB Bakan Yardımcısı olan Yelkenci’nin MEB’in laiklik karşıtı eğitim politikalarında önemli bir yeri olacağı anlaşılıyor.