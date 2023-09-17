Diyarbakır Kalesi'ndeki 'namaz' etkinliğine çocuklar harem selamlık ayrılıp tekbirlerle yürütüldü

Kuran Nesli Platformu'nun Diyarbakır'da düzenlediği "Hayat namazla güzeldir" etkinliğine kamyonetle taşınan çok sayıda çocuk, kız ve erkek ayrı gruplar halinde sıralanıp tekbirlerle yürütüldü.

Haber Merkezi

Hüda-Par'a yakınlığıyla bilinen Kuran Nesli Platformu'nun bugün Diyarbakır Kalesi'nde gerçekleştirdiği "Hayat Namazla Güzeldir" adlı etkinliğine çocuklar kamyonet arkasında taşındı.

Önce Dağkapı Meydanı'na götürülen çocuklar, daha sonra meydanda kız ve erkek ayrı ayrı gruplar halinde toplandı ve Diyarbakır Kalesi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe tekbirlerle yürütüldü.

Platform, geçtiğimiz günlerde aynı etkinliği Batman'da gerçekleştirmiş, etkinliğin videosunu paylaşan gazeteci Bilal Güldem gericiler tarafından hedef almıştı. 

İşte çocukların Diyarbakır Kalesi'ne tekbirlerle yürütüldüğü o görüntüler:

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Batman'da gericilerin faaliyetlerini paylaşan gazeteci tehdit edildi