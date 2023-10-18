Güne soL'dan bakın: 18 Ekim 2023

Gazze'de 12. gün: Hastanedeki katliamın ardından Biden ile Netanyahu'dan kucaklaşma

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye yönelik düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

AKP Gazze'de kimin yanında: Bol hamaset, tam gaz ticaret

Gazze'ye bombalar yağarken Türkiye'yle İsrail arasındaki dış ticaret hacmi sürekli büyüyor, askeri ortaklıklar farklı düzlemlerde sürüyor. AKP'yse konuşmaya devam ediyor.

Eğitimde gericileşme sürüyor: Hizbullah'ın vakfının ödül yarışması okullara iletildi

Milli Eğitim Bakanlığı, Hizbullah'a ait Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın düzenleyeceği bilgi yarışmasının okullar tarafından duyurulmasını talep etti.

Kıdem tazminatına saldırı hazırlığı: 12. Kalkınma Planı ne diyor?

İktisatçı Oğuz Oyan: Ortada sosyal güvenlik ve sağlık sistemlerinin piyasalaştırılması niyetleri dışında, kıdem tazminatının bir TES sistemi içinde eritilerek süreç içinde tasfiyesi de bulunmaktadır.

Almanya’da Filistin'le dayanışan İspanyol akademisyene Yeşiller tacizi

Almanya'da Filistin'le dayanışma paylaşımlarının ardından yoğun bir karalama kampanyasının hedefi olan akademisyen Jaime Martinez'le yaşadıklarını ve Alman devletinin baskı ve sansürünü konuştuk.

AKP’den liselerde şov: Gazze için okullarda gıyabi cenaze namazı

Her fırsatta İsrail'le ilişkilerini iyileştirmeye çalışan AKP, Gazze'de dünyanın gözü önünde yaşanan katliamın ardından okullarda ''gıyabi cenaze namazı'' kılınmasını istedi.

Ümmet değil insanlık ayakta!

İsrail'in Gazze'deki katliamlarının ardından dünyada milyonlar sokağa çıkarken "Ümmet ayakta" başlığı atan İslamcı basın Filistin direnişini bir din davası gibi gösterme çabasında.

Yerinden edilenler

Floransa’da olup bitenlere bakarak, reel olanın, söylemlere dayanan siyasetin ötesinde pek çok şeye işaret ettiğini görebiliyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden soL’a ikrar gibi ‘taciz olayı’ tekzibi DEÜ Hastanesi, bir kadının taciz edildiği olayla ilgili soL’un haberini tekzip etti, “bizde darp raporu yok” dedi. Oysa zahmet edip sorsalardı, raporu kendi arşivlerinde bulacaklardı.

Münih Teknik Üniversitesi'nde harç protestosu: 'Paran kadar eşitsin'

Münih Teknik Üniversitesi'nde Avrupa Ekonomik Alanı dışından gelen öğrencilerden önemli düzeyde ücret talep edilecek olması protesto edildi.

Eskişehir'deki KYK yurdunda öğrencilere böcekli yemek

Eskişehir'deki Hızır Bey Öğrenci Yurdu'nda skandal: Öğrencilere böcekli yemekler yedirdiler. Öğrenciler sorunlarını soL'a anlattı.