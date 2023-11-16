Güne soL'dan bakın: 16 Kasım 2023

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Haber Merkezi

'Çocuk' katil çıktı, 'vur' diyenler ortaya çıkmadı: Hrant'ı hedef haline getirenler kimlerdi?

Hrant Dink'i öldüren tetiği çektiğinde 17 yaşında olan katil Ogün Samast 16 yıl tutuklu kaldı ve tahliye edildi. ''Vur'' diyenlerse hâlâ ortaya çıkarılmadı.

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'Çocuk' katil çıktı, 'vur' diyenler ortaya çıkmadı: Hrant'ı hedef haline getirenler kimlerdi?

Agos 'iyi hal' gerekçesini açıkladı: Ogün Samast aslında üç yıl önce tahliye edilecekti

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi ile ilgili "Aslında üç yıl önce tahliye edilecekti" dedi.

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Agos 'iyi hal' gerekçesini açıkladı: Ogün Samast aslında üç yıl önce tahliye edilecekti

Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Mahkeme davayı düşürdü

Gazeteci Barış Pehlivan, Yargıtay üyesinin şikayeti nedeniyle tutuklandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme şikayetin geri çekilmesi üzerine davayı düşürdü. Pehlivan tahliye edilecek.

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Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Mahkeme davayı düşürdü

KYK yurtları gericilere emanet: Öğrenciler 'Tarikat yurdunda gibiyiz' diyor

Bir yanda KYK yurtlarında sorunlar diğer yanda da gericilerin İslamcı faaliyetleri devam ediyor. Öğrenciler sorunların çözülmesini isterken yurt yönetimleri tarikat etkinliklerine devam ediyor.

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KYK yurtları gericilere emanet: Öğrenciler 'Tarikat yurdunda gibiyiz' diyor

Sermayenin doyumsuz sömürü iştahı: Asgari ücrette 'hedeflenen enflasyon' tartışması

Asgari ücretin OVP'de belirlenen hedeflenen enflasyona göre artırılmasını isteyerek sınıfının sözcülüğünü yapan İTO Başkanı Avdagiç'in bu konuda siyasi iktidar temsilcileriyle arasında bir fark yok.

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Sermayenin doyumsuz sömürü iştahı: Asgari ücrette 'hedeflenen enflasyon' tartışması

Gazze'de 41. gün: İsrail'in saldırıları sürüyor, BM'den 'ateşkes' çağrısı yine çıkamadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ve hastanelere saldırısı devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi'nden "ateşkes" çağrısı yerine "çatışmalara acil ve uzatılmış ara" çağrısı yapıldı.

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Gazze'de 41. gün: İsrail'in saldırıları sürüyor, BM'den 'ateşkes' çağrısı yine çıkamadı

TKP’den İsrail Komünist Partisi’ne dayanışma mesajı: 'Hiç kimse Aida yoldaşı susturamaz'

İsrail Komünist Partisi yöneticisi Aida Touma-Sliman İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştirdiği için parlamentodan uzaklaştırıldı. TKP, İsrail Komünist Partisi'ne dayanışma mesajı iletti.

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TKP’den İsrail Komünist Partisi’ne dayanışma mesajı: 'Hiç kimse Aida yoldaşı susturamaz'

Filistin’in Britanya siyasetinde yarattığı deprem

''Motokuryelerin motosikletlerine Filistin bayrağı astığını, mağazalarda çalışanların omuzlarına Filistin bayrağı diktiğine, köylerde ağaçlara Filistin bayraklarının asıldığına denk geliyoruz.''

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Filistin’in Britanya siyasetinde yarattığı deprem

Fenomenler masası: Dubai'ye giden 6 yılda zenginleşti

Tutuklanan Dilan-Engin Polat ile 2019 yılında yemek masasında buluşan fenomenlerin Dubai dönüşü açtıkları güzellik merkezlerinin ardından zenginleşmesi dikkat çekti.

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Fenomenler masası: Dubai'ye giden 6 yılda zenginleşti

Nihal ve Bahar Candan kardeşler de tutuklandı

Bahar ve Nihal Candan kardeşler, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Nihal ve Bahar Candan kardeşler de tutuklandı

Yine KYK, yine skandal: Asansör düştü, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

KYK yurtlarındaki asansör arızları devam ediyor. Şimdi de Ankara'daki Çubuk Kız KYK yurdundaki içinde öğrencilerin bulunduğu asansör üçüncü kattan eksi 1'e düştü.

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Yine KYK, yine skandal: Asansör düştü, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta AKP'li belediye başkanı tacizden yargılanacak

AKP'li Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında taciz suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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Zonguldak'ta AKP'li belediye başkanı tacizden yargılanacak