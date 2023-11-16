Güne soL'dan bakın: 16 Kasım 2023

'Çocuk' katil çıktı, 'vur' diyenler ortaya çıkmadı: Hrant'ı hedef haline getirenler kimlerdi?

Hrant Dink'i öldüren tetiği çektiğinde 17 yaşında olan katil Ogün Samast 16 yıl tutuklu kaldı ve tahliye edildi. ''Vur'' diyenlerse hâlâ ortaya çıkarılmadı.

Agos 'iyi hal' gerekçesini açıkladı: Ogün Samast aslında üç yıl önce tahliye edilecekti

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesi ile ilgili "Aslında üç yıl önce tahliye edilecekti" dedi.

Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Mahkeme davayı düşürdü

Gazeteci Barış Pehlivan, Yargıtay üyesinin şikayeti nedeniyle tutuklandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme şikayetin geri çekilmesi üzerine davayı düşürdü. Pehlivan tahliye edilecek.

KYK yurtları gericilere emanet: Öğrenciler 'Tarikat yurdunda gibiyiz' diyor

Bir yanda KYK yurtlarında sorunlar diğer yanda da gericilerin İslamcı faaliyetleri devam ediyor. Öğrenciler sorunların çözülmesini isterken yurt yönetimleri tarikat etkinliklerine devam ediyor.

Sermayenin doyumsuz sömürü iştahı: Asgari ücrette 'hedeflenen enflasyon' tartışması

Asgari ücretin OVP'de belirlenen hedeflenen enflasyona göre artırılmasını isteyerek sınıfının sözcülüğünü yapan İTO Başkanı Avdagiç'in bu konuda siyasi iktidar temsilcileriyle arasında bir fark yok.

Gazze'de 41. gün: İsrail'in saldırıları sürüyor, BM'den 'ateşkes' çağrısı yine çıkamadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ve hastanelere saldırısı devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi'nden "ateşkes" çağrısı yerine "çatışmalara acil ve uzatılmış ara" çağrısı yapıldı.

TKP’den İsrail Komünist Partisi’ne dayanışma mesajı: 'Hiç kimse Aida yoldaşı susturamaz'

İsrail Komünist Partisi yöneticisi Aida Touma-Sliman İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştirdiği için parlamentodan uzaklaştırıldı. TKP, İsrail Komünist Partisi'ne dayanışma mesajı iletti.

Filistin’in Britanya siyasetinde yarattığı deprem

''Motokuryelerin motosikletlerine Filistin bayrağı astığını, mağazalarda çalışanların omuzlarına Filistin bayrağı diktiğine, köylerde ağaçlara Filistin bayraklarının asıldığına denk geliyoruz.''

Fenomenler masası: Dubai'ye giden 6 yılda zenginleşti

Tutuklanan Dilan-Engin Polat ile 2019 yılında yemek masasında buluşan fenomenlerin Dubai dönüşü açtıkları güzellik merkezlerinin ardından zenginleşmesi dikkat çekti.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler de tutuklandı

Bahar ve Nihal Candan kardeşler, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yine KYK, yine skandal: Asansör düştü, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

KYK yurtlarındaki asansör arızları devam ediyor. Şimdi de Ankara'daki Çubuk Kız KYK yurdundaki içinde öğrencilerin bulunduğu asansör üçüncü kattan eksi 1'e düştü.

Zonguldak'ta AKP'li belediye başkanı tacizden yargılanacak

AKP'li Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında taciz suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.