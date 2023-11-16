KYK yurtları gericilere emanet: Öğrenciler 'Tarikat yurdunda gibiyiz' diyor

KYK yurtları son dönemde ülke gündemine asansör kazaları, intiharlar, gıda zehirlenmeleri, hijyenden yoksun yemeklerle geliyor. Öğrenciler yaşanan kazaların ya da intiharların bir sonuç olduğunu ve aslında bu benzeri sorunların sürekli devam ettiğini ifade ediyor.

KYK yurtlarında yaşanan sorunlar devam ederken yurt idarelerinin gerici uygulamaları ve organize ettikleri gerici etkinlikler de hız kesmiyor. soL'a konuşan öğrenciler KYK yurtlarının sorunlarla ilgilenmek yerine mesailerini gerici faaliyetlere ayırdıklarını belirtiyor.

'Yurtlar bakanlığa değil de tarikatlara bağlı sanki'

Ankara'da KYK yurdunda kalan öğrencilerden Elif yaşadığı sorunları anlatırken "Yurtlar bakanlığa değil de sanki tarikatlara bağlı gibi hareket ediyor" diyor.

"Burada öğrenciler tesettürlü mü tesettürsüz mü üzerinden ciddi bir ayrı muamele var. Örnek veriyorum tesettürlü birinin yurda geç kaldığında gördüğü muamele ile başı açık bir öğrencinin yaşadığı şey farklı. Bunu kimse inkar edemez" diye anlatıyor yaşadıklarını

'Eskiden psikologla muhatap oluyorduk artık manevi danışmanlar var'

Elif yurtlardaki gerici faliyetlerin kurumsallaştığı örnekleri anlatırken "Manevi danışman" konusuna dikkat çekiyor.

"Eskiden yurtlarda rehberlik bölümleri olurdu. Psikologlara gidenler olurdu. Bu, hızla değişti. Şimdi manevi danışmanlar var. Bir sorun olduğunda tuhaf tuhaf önerilerle karşılaşıyoruz. Depremde sorun yaşayan ve yakınlarını kaybeden oda arkadaşıma mesela manevi danışman dedikleri kişi 'bol dua ile depremi de önleriz vesveseyi de' demiş. Kız ağlayarak geldi. Yani bu mudur gerçekten rehberlik hizmeti?"

Uzman vaizler, manevi buluşmalar, tarikatlarla işbirlikleri

Elif yaşadığı sorunları anlatırken "Uzman vaiz geliyor yurda. Kuran tilaveti, yorumlar, hadisler ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Manevi danışmanın odası zaten tarikat kürsüsü gibi. Oraya çeşitli isimler gelerek bazı etkinlikler yapılıyor. Bunların yurtların WhatsApp hesaplarında paylaşılıyor. Şu sıralar Kuran ve Osmanlıca dersler veriliyor. Kim veriyor dersi diye baktım Hayrat Vakfı işbirliği çıkıyor. Kim bu vakıf diye bakıyorsun internetten, Fesli Deli Kadir dedikleri ne olduğu belirsiz Kadir Mısırlıoğlu çıkıyor. Yahu bu adam değil miydi keşke Yunan kazansaydı diye Atatürk düşmanlığı yapan? Ne işi var bunların yurtlarda? Gençleri bunlara emanet ediyorlar" diyor.

'Cami buluşmaları, İslami olimpiyatlar, müftüden mesajlar'

İstanbul'da üniversite okuyan Selim ise yurdun WhatsApp grubuna gelen mesajlardan bahsederken "Şu yazışmaları görseniz KYK yurdu değil de yanlışlıkla cemaat yurduna falan geldim sanırsınız. Mesela il müftüsü hacca gitmiş. Kabe'den bizim yurda selam yollamış. Yahu o kadar derdimiz sorunumuz var. Bu mudur şimdi yapılacak iş? Sabah namazına toplu etkinlik yapılıyor ama tuvaletlerde en basitinden hijyen malzemeleri yok. Yemeklerde sorun var ama olsun sabah saat 05.45'te toplu şekilde namaza kaldırılıyoruz. Sorsan kimse zorlanmıyor ama ışıklar yanıyor millet kalkıyor cümbür cemaat sabah namazı etkinliği yapılıyor. Yurtta bir sürü problem var. Ama yetkililer bunu çözmek yerine dua ediyorlar." diyor.

"İl müftüsü hacca gitmiş. Kabe'den bizim yurda selam yollamış"...

'Yurda yemek yok ama sohbete ikram çok'

Öğrencilerden bir diğeri Eskişehir'den. Ali birinci sınıf öğrencisi. Şöyle anlatıyor yaşananları: "Ben geldim ama böyle düşünmemiştim gerçekten. Mesela daha dün. Gerçekten daha dün yemekte dal parçası çıktı. Baya baya ağacın ince dalı düşmüş yemeğe. Fotoğraflar falan da paylaşıldı hatta. Ama mesela temiz yemek vermekten aciz yurt yönetimi dini sohbetlere ikramları eksik etmiyor. Her mesajlarının altında ikramlar olacaktır yemekler verilecektir yazıyorlar. Sabah namazlarına çorba, dini gezilere yemek veriyorlar ama yurdun kendi yemeklerinden her gün bir pislik çıkıyor. Demek ki idareciler dini etkinlik yapmaktan sorunları çözmeye vakit bulamıyor".

'Yatılı Kuran Kursu gibi'

Özlem, Dicle Üniversitesi öğrencisi. Diyarbakır'da okuyor. O da yurtlardaki sorunlardan söz ederken her yurdun bir KYK yurdundan ziyade bir tür Kuran kursuna benzediğini ifade ediyor:

"Her yerde Kuran kursları, tefsir dersleri, manevi etkinlikler. Bu arada dini etkinlikler dışında hiç bir iş yapılmıyor. Mesela şehir gezisi diyorlar, çıkarıyorlar bizi türbe cami gezdiriyorlar sadece. Manevi danışmanlar buralarda tarikat görevlisi gibi zaten. Sanki Diyanet yurdunda ya da tarikat yurdunda gibiyiz."

Öğrenciler yurtlardaki sorunların acilen çözülmesini talep ederken devam eden sorunların görmezden gelinip gerici etkinliklerin devam etmesine tepki gösteriyorlar.