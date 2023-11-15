'HPV riski var' diye yurttan uzaklaştırılan öğrenci için KDK'lerden İl Yurt İdaresi'ne ziyaret

Geçtiğimiz haftalarda Kadın Dayanışma Komiteleri, Kocaeli Fatma Seher Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin (M.B.) HPV (human papilloma virüsü) riski taşıdığı için yurttan uzaklaştırıldığını kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde M.B.’nin barınma hakkını elinden alan yurt müdürü “HPV riskini gidermek gerekçesiyle” İl Sağlık Müdürlüğü’nden rapor talep etmişti. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda yer alan bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklardan birine sahip olmamasına rağmen, hastalığının bulaşıcı olmadığını kanıtlaması istenen öğrenci, kalacak yeri olmadığı için şehri terk etmek durumunda kalmıştı. Dolaylı olarak eğitim hakkından da mahrum kalan öğrenci için Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) harekete geçti.

KDK'lerden İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ziyaret

Aralarında avukatların da bulunduğu Kocaeli Kadın Dayanışma Komitesi’nden bir heyet, bugün Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı İdari Yurt Müdürlüğü ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede alınan kararın bilim dışı olduğunu vurgulayan KDK temsilcileri, HPV’nin umumi yoldan bulaşan bir hastalık olmadığını dolayısıyla yurtta kalan öğrenciler için risk teşkil etmediğini anlattı ve M.B.'nin bir öğrenci ve kadın olarak yaşadığı mağduriyeti iletti.

Öğrencilerin yurtların durumuna dönük tepkilerinin yükseldiği bir dönemde yurt müdürlüğünün prosedürlerin ötesinde inisiyatif almasını beklediklerini ileten KDK temsilcileri öğrencinin derhal yurduna geri dönmesini sağlamalarını talep ettikten sonra sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ilettiler.