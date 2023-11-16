Yine KYK, yine skandal: Asansör düştü, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Aydın'da 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan arızalı asansörün ardından; Kastamonu, Bartın, Sivas, Muş ve Riza olmak üzere birçok şehirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlardaki arızalı asansörler düşmüştü.

Şimdi de Ankara'daki Çubuk Kız KYK yurdundaki asansör üçüncü kattan eksi 1'e düştü.

Düşen asansörün içerisinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilirken, hasataneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Zeren hayatını kaybetmişti

25 Ekim akşamı Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK'ya bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Halihazırda koğuş sistemini anımsatan odalar, hijyenik olmayan yurt koşulları, üniversite kazandığı şehirde barınma sorunu yaşayan öğrenciler, Aydın'da yaşanan cinayetin ardından ülkenin dört bir yanında eyleme geçtmişti.

Asnasör arızaları hız kesmeden devam etti

Zeren’in başına gelen ne ilk ne de son olacaktı. Zira Aydın’da düşen asansörün üstünden 2 hafta bile geçmemişken pek çok yurttan gelen “asansör düşme” haberleri durumun vehametini gözler önüne serdi.

Sadece bir gecede Kastamonu Baharzade Feride Hanım Kız KYK yurdu, Sivas'ta KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü, Bartın'da Ağdacı KYK Yurdu’nda asansör düşmeleri devam etti. Yetmedi, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenciler asansörde kaldı. Muş'ta bulunan Sultan Alpaslan Kız Yurdu'nda da arızalanan asansörde 2 öğrenci mahsur kaldı. Bunlar birkaç örnek olsa da asansör problemi çok daha büyük ve fazla.

AKP ve MHP araştırılmasını reddetti

İki gün önce ise KYK yurtlarında kullanılan asansörlerde muayene ve bakımlarında ihmal yaşanıp yaşanmadığına yönelik araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.