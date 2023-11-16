Barış Pehlivan'a tahliye yolu: Mahkeme davayı düşürdü

Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından yararlandırılmayan gazeteci Barış Pehlivan’ın duruşması bugün Çağlayan Adliyesi’nde görüldü.

Pehlivan, açık cezaevinden aldığı yasal izinle duruşmaya katıldı.

Dosyaya bakan savcının değiştirildiği öğrenildi.

İddia makamı olan Savcılık mütalaada değişiklik yapılacağını bildirdi.

Savcılık "her ne kadar hakkında kamu görevlisine hakaret suçu isnat edilse de sanığın fiilleri nazara alındığında basit hakaret suçu kapsamında kaldığı anlaşıldığından, şikayet geri çekildiği için düşme kararı verilmesi mütalaa olunur" dedi.

Son sözleri sorulan Pehlivan, ''Ben kitabının arasına bomba koyulan insanların meslektaşıyım. Gazetecilik suç değildir'' dedi.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün savunmasının ardından hüküm için duruşmaya 10 dakika ara verildi.

Mahkeme, Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayetini geri çekmesi üzerine davanın düşmesine karar verdi.

Barış Pehlivan böylelikle tahliye edilecek.