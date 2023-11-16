TKP’den İsrail Komünist Partisi’ne dayanışma mesajı: 'Hiç kimse Aida yoldaşı susturamaz'

İsrail Komünist Partisi yöneticisi Aida Touma-Sliman İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştirdiği için İsrail Parlamentosu'ndan (Knesset) iki ay süreyle uzaklaştırıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail Komünist Partisi’ne ilettiği dayanışma mesajında bu gayrimeşru hamlenin Filistin'de yaşananlara karşı yükselen sesleri susturmayı amaçladığını belirtti.

Mesajda "Hiç kimse Aida yoldaşı ya da İsrail Komünist Partisi’ni susturamaz. Hiç kimse direnen Filistin halkını susturamaz" denildi.

TKP’den İsrail Komünist Partisi’ne iletilen dayanışma mesajı şöyle:

"Sevgili yoldaşlar,

Yoldaş Aida Touma-Sliman’ın İsrail ordusunun Gazze’deki eylemlerini eleştirdiği için İsrail Parlamentosu’ndan (Knesset) iki ay süreyle uzaklaştırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu gayrimeşru hamle, Filistin’de yaşananlara karşı yükselen sesleri susturmayı amaçlamaktadır.

Ancak hiç kimse Aida yoldaşı ya da İsrail Komünist Partisi’ni susturamaz. Hiç kimse direnen Filistin halkını susturamaz. Hiç kimse dünyanın dört bir yanında Filistin’deki soykırıma karşı ayağa kalkan milyonları susturamaz.

Türkiye Komünist Partisi, Filistin direnişiyle dayanışma içinde çalışmalarını ve eylemlerini sürdürmektedir. Bu vesileyle Aida Yoldaş ve İsrail Komünist Partisi ile dayanışmamızı da ifade etmek isteriz.

Yoldaşça,

TKP Merkez Komite"