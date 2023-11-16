Gazze'de 41. gün: İsrail'in saldırıları sürüyor, BM'den 'ateşkes' çağrısı yine çıkamadı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 41. gününde devam ediyor.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü. Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

BM'den çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısını onayladı.

BMGK'de Malta'nın sunduğu karar tasarısı düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, 15 üyeden 12'sinin "evet", 3'ünün "çekimser" oyuyla kabul edildi. ABD, Rusya ve İngiltere çekimser oy kullanan ülkeler oldu. Diğer taraftan Konsey, Rusya'nın "insani ara" yerine ateşkes ifadesinin yer almasına yönelik değişiklik önerisini reddetti.

İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki baskını devam ediyor

Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne dün baskın düzenleyen İsrail güçleri halen hastane yerleşkesinde. El Cezire'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre yerleşkede yaklaşık 200 Filistinli gözleri bağlanmış bir halde esir alınarak İsrail askerlerinde sorgulanmak üzere bilinmeyen bir yere götürüldü.

Biden İsrail'in hastane baskınını savundu

ABD Başkanı Joe Biden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'de Şifa Hastanesi'ne yönelik baskınına ilişkin de konuştu.

İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesinin "büyük bir hata" olacağını söyleyen Biden, ABD'nin ateşkes çağrısı yapmamasını haklı çıkarmak için İsrail'in iddialarını yineledi. Hamas'ın yeniden saldırmayı planladığını öne süren Biden Hamas'ın saldırılarında "bebeklerin kafalarının kesildiği" şeklindeki dayanaksız iddiaları da tekrarladı.

İsrail'in Şifa Hastanesi'nin içinde Hamas güçlerinin üslendiğine yönelik tekrarlayan Biden İsrail güçlerinin bastığı hastaneye "kuvözler ve başka araçlar" getirerek yardım ettiğini de öne sürdü. Biden Şifa Hastanesi'ndeki İsrail baskınına ilişkin "gelişigüzel bombalamadan farklı bir durum" ifadesini kullandı.

İsrail'in bombardımanı sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken, yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Gazze'den çıkarılan kanser hastalarını taşıyan iki uçak Türkiye'ye geldi

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığı'na ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanı'nda sağlık ekipleri karşıladı.

Uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi.

İsrail Hamas'ın esir takası teklifini reddetti

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın esir takası teklifini reddetti.

Hamas’ın teklif kapsamında 50 İsrailli rehinenin serbest kalmasına karşılık, Gazze’de çatışmalara 3 gün ara verilmesi ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması şartını koştuğu aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.

İsrail ordusu Gazze'de Hamas lideri Haniye'nin evini bombaladığını duyurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Haniye'nin Gazze Şeridi'ndeki evini bombaladığı ifade edildi.

Saldırı anına ilişkin görüntülerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu evin zaman zaman "Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası" olarak kullanıldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar, Hamas lideri Haniye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.