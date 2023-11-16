Zonguldak'ta AKP'li belediye başkanı tacizden yargılanacak

Zonguldak’ın AKP'li Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, iddiaya göre yanında çalışan D.K. ve N.Y. isimli kadınlara hem sözlü hem de fiziki tacizde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tacize uğrayan D.K. ve N.Y, Demirtaş hakkında Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın Demirtaş hakkında soruşturma izni vermesinin ardından harekete geçen cumhuriyet başsavcılığı, “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel taciz” suçlarını kapsayan iddianame düzenledi.

Savcılık, N.Y’nin şikayetiyle ilgili olarak ise soruşturma sonucunda, delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kadınların avukatlığını yapan Yiğit Beşok, karara itiraz edeceklerini söyledi.