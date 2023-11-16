Nihal ve Bahar Candan kardeşler de tutuklandı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçramış, Bahar ve Nihal Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Candan kardeşler, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya ünlüleri Candan kardeşler, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırılması; "Suç Örgütüne Üye Olma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından gözaltına alınmıştı. Candan kardeşlerin Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde ifadeleri alındı.

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edildi. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.